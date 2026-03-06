Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: "Încă muncesc din greu" - Antena Sport

Închide meniul
Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: “Încă muncesc din greu”

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 11:51

Lindsey Vonn a reluat antrenamentele/ Instagram

Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele la numai câteva săptămâni după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

La doar 25 de zile de la căzătura produsă în timpul probei feminine de coborâre de la Cortina d’Ampezzo, Vonn (41 ani) a postat un videoclip pe Instagram, în cursul zilei de joi.

Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele

“Cu siguranţă am trecut printr-o perioadă grea, dar totuşi sunt recunoscătoare… încă muncesc din greu. Singurul scop este să mă însănătoşesc. Zi de zi”, a scris Vonn alături de videoclip.

Imaginile o arată pe campioana olimpică din 2010 antrenându-şi coapsele, umerii şi abdomenul, precum şi spatele şi braţele. La un moment dat, piciorul stâng grav rănit al lui Vonn este tratat. La sfârşitul videoclipului, ea reuşeşte chiar să se ridice din scaunul cu rotile.

Vonn a suferit o fractură complexă de tibie în accidentul din timpul coborârii de la Cortina. După o internare într-un spital din Italia, americanca a fost dusă cu ambulanţa la aeroport, de unde a fost transportată apoi pe calea aerului în Statele Unite.

În următoarele săptămâni, Vonn speră să treacă de la scaunul cu rotile la cârje. Ea a estimat că va dura aproximativ un an pentru ca oasele de la piciorul stâng să se vindece. După aceea, schioarea va decide dacă implanturile metalice introduse în timpul operaţiei ar trebui îndepărtate complet. Abia atunci este planificată o operaţie suplimentară pentru a finaliza tratamentul rupturii de ligament încrucişat.

Lindsey Vonn a suferit ruptura de ligament în timpul unei curse din Cupa Mondială, cu puţin înaintea Jocurilor Olimpice. În ciuda accidentării, dubla campioană mondială a concurat totuşi în Italia, căzând însă la scurt timp după startul probei de coborâre.

