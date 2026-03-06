Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele, după ce a fost operată de patru ori: "Încă muncesc din greu" - Antena Sport

Vedeta americană a schiului alpin Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele la numai câteva săptămâni după accidentarea gravă suferită la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

La doar 25 de zile de la căzătura produsă în timpul probei feminine de coborâre de la Cortina d’Ampezzo, Vonn (41 ani) a postat un videoclip pe Instagram, în cursul zilei de joi.

Lindsey Vonn şi-a reluat antrenamentele

“Cu siguranţă am trecut printr-o perioadă grea, dar totuşi sunt recunoscătoare… încă muncesc din greu. Singurul scop este să mă însănătoşesc. Zi de zi”, a scris Vonn alături de videoclip.

Imaginile o arată pe campioana olimpică din 2010 antrenându-şi coapsele, umerii şi abdomenul, precum şi spatele şi braţele. La un moment dat, piciorul stâng grav rănit al lui Vonn este tratat. La sfârşitul videoclipului, ea reuşeşte chiar să se ridice din scaunul cu rotile.

Vonn a suferit o fractură complexă de tibie în accidentul din timpul coborârii de la Cortina. După o internare într-un spital din Italia, americanca a fost dusă cu ambulanţa la aeroport, de unde a fost transportată apoi pe calea aerului în Statele Unite.