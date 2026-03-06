Anunţ despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj: "Sunt multe probleme. Aşteptăm patronul" - Antena Sport

Conducerea celor de la CFR Cluj a făcut un anunţ cu privire la viitorul lui Daniel Pancu, după declaraţiile oferite de acesta. Bogdan Mara, directorul sportiv al clujenilor, a dezvăluit că echipa îşi doreşte ca antrenorul să continue pe bancă şi din sezonul viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a reuşit să o califice pe CFR Cluj în play-off, după zece victorii consecutive. Antrenorul i-a preluat pe clujeni pe 1 noiembrie 2025, iar contractul său se va prelungi automat în vară dacă echipa se va califica în cupele europene.

Anunţ despre viitorul lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Bogdan Mara îşi doreşte ca negocierile privind prelungirea de contract a lui Daniel Pancu să înceapă cât mai repede, fără să se mai aştepte finalul sezonului. Oficialul de la CFR Cluj a dezvăluit că este aşteptat şi Neluţu Varga la Cluj, care l-ar putea determina pe antrenor să semneze o nouă înţelegere.

“A fost o declarație surprinzătoare, dar a venit într-un moment în care avea o tensiune mare. Din exterior poate pare ușor și că totul a fost ușor, victorii peste victorii, dar n-a fost atât de ușoară această perioadă. Dar, împreună cu Pancu și cu conducerea, am reușit să gestionăm destul de bine spunem noi. Când vine pauza competițională, o să analizăm și o să discutăm și cu Pancu să creăm o strategie pentru sezonul viitor. Pentru că el a venit pe parcurs, s-au schimbat multe lucruri din mers.

Acum ne cunoaștem, am înțeles ce îl dorește el, el ce ne dorim noi și o să găsim drumul cel bun pe care să continuăm împreună. Pentru că ne dorim să continuăm împreună pe viitor și atunci e normal să avem o colaborare bună, o discuție, noi cu el și să vedem ce lipsește la echipă. Lucrurile s-au făcut din mers, și cu Pancu și cu noi. Există multe probleme. Unele au fost rezolvate, altele se vor rezolva. Acum știm filozofia fiecăruia și sunt convins că noi și Pancu vom găsi soluții să fim mai buni și mai puternici.