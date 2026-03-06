"Cine e adevăratul Chivu?" Antrenorul român, comparat cu un nume legendar în Italia - Antena Sport

Cristi Chivu, pe banca lui Inter, la un meci / Profimedia Images

Cristi Chivu a fost analizat de italieni, după parcursul excelent avut pe banca lui Inter, în Serie A. Antrenorul român se pregăteşte de derby-ul cu AC Milan, care va avea loc duminică, de la ora 21:45.

Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho, fostul său antrenor, alături de care a cucerit tripla istorică la Inter, în 2010.

Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho în Italia

Jurnaliştii din Peninsulă sunt de părere că Cristi Chivu s-a schimbat după victoria dramatică din derby-ul cu Juventus, scor 3-2. Partida a fost marcată de eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.

Italienii s-au întrebat, astfel, cine este adevăratul Cristi Chivu, amintind de discursurile sale aşezate din startul sezonului, cât şi de cele mai aspre din prezent.

“Mulți au observat o schimbare bruscă a stilului lui Cristi Chivu în ultimele luni, începând de la meciul extrem de controversat dintre Inter și Juventus.