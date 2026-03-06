"Cine e adevăratul Chivu?" Antrenorul român, comparat cu un nume legendar în Italia - Antena Sport

Cristi Chivu a fost analizat de italieni, după parcursul excelent avut pe banca lui Inter, în Serie A. Antrenorul român se pregăteşte de derby-ul cu AC Milan, care va avea loc duminică, de la ora 21:45.
Italienii l-au comparat pe Cristi Chivu cu Jose Mourinho, fostul său antrenor, alături de care a cucerit tripla istorică la Inter, în 2010.
Cristi Chivu, comparat cu Jose Mourinho în Italia
Jurnaliştii din Peninsulă sunt de părere că Cristi Chivu s-a schimbat după victoria dramatică din derby-ul cu Juventus, scor 3-2. Partida a fost marcată de eliminarea controversată a lui Pierre Kalulu.
Italienii s-au întrebat, astfel, cine este adevăratul Cristi Chivu, amintind de discursurile sale aşezate din startul sezonului, cât şi de cele mai aspre din prezent.
“Mulți au observat o schimbare bruscă a stilului lui Cristi Chivu în ultimele luni, începând de la meciul extrem de controversat dintre Inter și Juventus.
Deși tonul antrenorului român fusese până atunci unul de seninătate, relaxare totală și acceptare chiar și a celor mai nefavorabile situații, totul s-a schimbat după al doilea cartonaș galben primit de Kalulu.
De atunci, parcă un nou Chivu stă pe banca Interului . Chiar și în dialog. Parcă spiritul lui Mourinho, care, nu întâmplător, a fost antrenorul său în anul istoric în care a câștigat tripla cu ’nerazzurrii”, a început să-l cuprindă (n.r. pe Chivu).
Și întrebarea care se pune în mod firesc în acest moment este: ’cine este adevăratul Chivu?’ Cel pașnic de la începutul sezonului sau războinicul nemilos de astăzi?”, au notat cei de la tuttomercatoweb.com.
Intre e lider detaşat în Serie A şi poate face un pas uriaş către titlu în cazul unei victorii în derby-ul cu AC Milan, ocupanta locului secund. Între cele două echipe este o diferenţă de zece puncte.
