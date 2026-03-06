Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională, în barajul cu Turcia: "Cu el va începe nea Mircea" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională, în barajul cu Turcia: “Cu el va începe nea Mircea”

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 11:15

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adrian Mutu a numit titularul incontestabil de la naţională pentru barajul de World Cup 2026 cu Turcia. “Briliantul” s-a declarat convins că Daniel Bîrligea va fi inclus în echipa de start pentru meciul de la Istanbul, care se va disputa pe 26 martie.

Adrian Mutu a analizat opţiunile pe care le are Mircea Lucescu privind atacul României şi a ajuns la concluzia că vârful de la FCSB are cele mai mari şanse să fie titular cu turcii.

Adrian Mutu, convins că Daniel Bîrligea va fi titular în Turcia – România

Adrian Mutu a mai declarat şi că Louis Munteanu şi Florin Tănase pot fi soluţii privind postul de atacant al României, în meciul cu Turcia. “Briliantul” a transmis însă că fiecare jucător va da totul pentru a obţine victoria la Istanbul.

“Îl avem pe Bîrligea. Dacă e sănătos, cu el va începe nea Mircea. Dacă nu, și Louis Munteanu devine o variantă.

În meciul ăsta, fiind de baraj, se ridică nivelul, iar jucătorii abordează meciul cu altă încărcătură. Oricine va juca își va da seama de importanța meciului și o va face așa cum îi va spune Lucescu.

Pentru echipa națională, eu cred că Bîrligea este prima variantă. Mai e și Louis Munteanu, care nu știu ce face acolo. Poate să joace și Tănase, cum a mai făcut-o în anumite meciuri. Poți să improvizezi, nu trebuie neapărat să joci cu un vârf de meserie”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Comentarii


