Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB - Aberdeen: "Are prima șansă!" - Antena Sport

Gabi Balint a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Fostul internațional este de părere că echipa lui Gigi Becali are prima șansă la calificarea în grupa principală.

FCSB a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru un loc în grupa principală, elevii lui Elias Charalambous se vor duela cu scoțienii de la Aberdeen. Manșa tur este programată pe 21 august, de la 21:45, în timp ce returul se va juca o săptămână mai târziu, la București, de la 21:30.

Verdictul lui Gabi Balint, înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen

În opinia lui Balint, campioana României nu a dat peste un adversar dificil în play-off. Fostul internațional a transmis că echipa campioană are prima șansă la această „dublă”, chiar dacă a avut și unele prestații modeste în preliminarii.

“Nu cred că e un adversar extraordinar, care să-i pună probleme foarte multe. Plus că FCSB a mai recuperat puțin din jocul lor bun. Au părut mai bine pregătiți mental decât în meciurile precedente. Cred că scoțienii sunt la un nivel… dacă nu inferior, măcar egal. Așa că FCSB are prima șansă în această dublă.

(n.r. FCSB a pierdut în fața unei echipe din Andorra) E adevărat, dar așa cum am spus că jucătorii de la FCSB au avut rezultate peste așteptări, că s-au autodepășit, în sezonul trecut din Europa League, așa putem spune că acum au fost sub nivelul lor.