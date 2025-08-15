Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB - Aberdeen: "Are prima șansă!" - Antena Sport

Închide meniul
Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei" FCSB - Aberdeen: "Are prima șansă!"

Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei" FCSB – Aberdeen: "Are prima șansă!"

Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen: “Are prima șansă!”

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 20:36

Gabi Balint a dat verdictul înaintea dublei” FCSB – Aberdeen: Are prima șansă!

AS.ro

Gabi Balint a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Fostul internațional este de părere că echipa lui Gigi Becali are prima șansă la calificarea în grupa principală.

FCSB a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru un loc în grupa principală, elevii lui Elias Charalambous se vor duela cu scoțienii de la Aberdeen. Manșa tur este programată pe 21 august, de la 21:45, în timp ce returul se va juca o săptămână mai târziu, la București, de la 21:30.

Verdictul lui Gabi Balint, înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen

În opinia lui Balint, campioana României nu a dat peste un adversar dificil în play-off. Fostul internațional a transmis că echipa campioană are prima șansă la această „dublă”, chiar dacă a avut și unele prestații modeste în preliminarii.

“Nu cred că e un adversar extraordinar, care să-i pună probleme foarte multe. Plus că FCSB a mai recuperat puțin din jocul lor bun. Au părut mai bine pregătiți mental decât în meciurile precedente. Cred că scoțienii sunt la un nivel… dacă nu inferior, măcar egal. Așa că FCSB are prima șansă în această dublă.

(n.r. FCSB a pierdut în fața unei echipe din Andorra) E adevărat, dar așa cum am spus că jucătorii de la FCSB au avut rezultate peste așteptări, că s-au autodepășit, în sezonul trecut din Europa League, așa putem spune că acum au fost sub nivelul lor.

Ca să fim sinceri, ei sunt peste cele trei echipe pe care le-au întâlnit. Nu au fost concentrați, nu știu ce s-a întâmplat cu startul pregătirilor, au mai avut și problemele cu accidentații”, a spus Gabi Balint, citat de golazo.ro.

Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia.

Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi Patrick Inia, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Joey Kooij.

Pol van Boekel va fi arbitru video, iar conaţionalul său Robin Hensgens a fost desemnat arbitru asistent video.

Partida de la Bucureşti, din 28 august, care va fi găzduită de Arena Naţională (21:30), va fi arbitrată de norvegianul Espen Eskaas, iar arbitri asistenţi vor fi Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, al patrulea oficial fiind delegat Sigurd Kringstad.

Arbitri video va fi portughezul Tiago Martins, în timp ce arbitru asistent video a fost nominalizat Kristoffer Hagenes.

Eskaas a arbitrat meciul pe care naţionala de fotbal a României l-a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, pe Stadionul ”Szusza Ferenc” din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024, în data de 12 octombrie 2023.

