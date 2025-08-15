Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash - Sweden. Iulian Chiriță, eliminat - Antena Sport

Ziua de vineri marchează noi meciuri în care jucătorii și jucătoarele din România vor participa la Europe Smash – Sweden, competiția organizată în nordul Europei. Joi, din trei românce, una singură a trecut în a doua rundă de calificări, Adina Diaconu, motiv pentru care va reveni și astăzi la masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă meciul de pe tabloul feminin, țara noastră va fi reprezentată și de Iulian Chiriță și de Ovidiu Ionescu, cei doi urmând să debuteze azi la turneu.

LIVE VIDEO | Trei români joacă astăzi la Europe Smash – Sweden

Update 13:51: Iulian Chiriță a fost eliminat încă din primul tur al turneului Europe Smash – Sweden cu scorul de 3-0 la seturi. Favoritul 2 din calificări a cedat în fața cehului Lubomir Jancarik și părăsește competiția deși avea șanse mari să intre pe tabloul principal.

Update 13:45: Iulian Chiriță cedează și în setul secund cu 5-11. Pe modelul primului, românul i-a ținut piept lui Jancarik doar în prima parte a disputei.

Update 13:37: Iulian Chiriță pierde cu 7-11 primul set al partidei cu Lubomir Jancarik. Prima parte a fost extrem de echilibrată, după care cehul s-a desprins.