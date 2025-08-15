Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash - Sweden. Iulian Chiriță, eliminat - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden. Iulian Chiriță, eliminat
LIVE VIDEO

Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden. Iulian Chiriță, eliminat

Andrei Nicolae Publicat: 15 august 2025, 13:30

Comentarii
Românii își continuă aventura în calificări la Europe Smash – Sweden. Iulian Chiriță, eliminat

Adina Diaconu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriță / Facebook Federația Română de Tenis de Masă

Ziua de vineri marchează noi meciuri în care jucătorii și jucătoarele din România vor participa la Europe Smash – Sweden, competiția organizată în nordul Europei. Joi, din trei românce, una singură a trecut în a doua rundă de calificări, Adina Diaconu, motiv pentru care va reveni și astăzi la masă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă meciul de pe tabloul feminin, țara noastră va fi reprezentată și de Iulian Chiriță și de Ovidiu Ionescu, cei doi urmând să debuteze azi la turneu.

LIVE VIDEO | Trei români joacă astăzi la Europe Smash – Sweden

Update 13:51: Iulian Chiriță a fost eliminat încă din primul tur al turneului Europe Smash – Sweden cu scorul de 3-0 la seturi. Favoritul 2 din calificări a cedat în fața cehului Lubomir Jancarik și părăsește competiția deși avea șanse mari să intre pe tabloul principal.

Update 13:45: Iulian Chiriță cedează și în setul secund cu 5-11. Pe modelul primului, românul i-a ținut piept lui Jancarik doar în prima parte a disputei.

Update 13:37: Iulian Chiriță pierde cu 7-11 primul set al partidei cu Lubomir Jancarik. Prima parte a fost extrem de echilibrată, după care cehul s-a desprins.

Reclamă
Reclamă

Update 13:30: A început meciul lui Iulian Chiriță din Suedia.

Primul “tricolor” care va intra în scenă astăzi este Iulian Chiriță (locul 60 mondial), favoritul 2 din calificări. Românul va da piept la ora 13:45 cu cehul Lubomir Jancarik (locul 139). La doar o oră distanță, Ovidiu Ionescu (locul 117) își va face și el apariția în fața mai bine clasatului Deni Kozul (locul 110), din Slovenia.

Pe seară, Adina Diaconu va juca în turul secund al calificărilor după ce a trecut ieri de NG Wing Lam. Pe româncă o așteaptă la ora 20:20 un duel cu Mateja Jeger (locul 148), din Croația.

Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°CAlertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
Reclamă

Programul de azi al românilor

  • Ora 13:45: Iulian Chiriță – Lubomir Jancarik
  • Ora 14:55: Ovidiu Ionescu – Deni Kozul
  • Ora 20:20: Adina Diaconu – Mateja Jeger
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Observator
Summit istoric Trump-Putin. Manifestaţii pro-Ucraina în Alaska: "Niciodată cu Rusia din nou"
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului
Fanatik.ro
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile inamicului
13:29
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele probabile
13:12
Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova să treacă mai departe de adversarele lor din Europa? Verdictul specialiștilor
13:11
EXCLUSIVFostul jucător al Chindiei, în grupele europene! A transformat un penalty pentru campioana celui mai mic membru UEFA 
12:38
Ștefan Baiaram poate prinde un transfer de top: „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”
12:07
Jordan Gele pleacă în sfârșit de la FCSB. Renegatul lui Gigi Becali ajunge la un fost club al lui Vali Lazăr
11:40
“Omul” Schumacher și “caracatița” Hamilton. Dezvăluiri oferite de omul care a lucrat cu amândoi la Mercedes
Vezi toate știrile
1 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 2 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 5 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 6 „Senzațional”. Ciprian Marica a remarcat un jucător de la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”