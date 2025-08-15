Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal! - Antena Sport

Închide meniul
Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal!

Alex Ioniță Publicat: 15 august 2025, 19:30

Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal!

Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al compatriotului său Matías Almeyda pe banca lui Sevilla FC, echipă cu care a câştigat un trofeu Europa League, informează EFE.

“Am luat decizia de a-mi încheia cariera de jucător profesionist, este o decizie la care mă gândesc de multă vreme, iar acum a sosit momentul”, a declarat pe contul său de Instagram Erik Lamela, care a disputat 483 de meciuri ca profesionist, înscriind 84 de goluri şi cucerind un premiu Puskas.

Erik Lamela și-a anunțat retragerea din fotbal după despărțirea de AEK Atena

Lamela a invocat problemele sale fizice pentru a invoca dificila decizie de a se retrage, notează agerpres.ro.

Erik Lamela, un mijlocaş în vârstă de 33 de ani, a jucat în 31 de meciuri în sezonul trecut pentru AEK Atena, în sezonuul care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY, dar și în Cupa Greciei şi în preliminariile Conference League. El a marcat şase goluri şi a oferit trei pase decisive.

Argentinianul format la River Plate a ajuns în Europa la AS Roma, unde a evoluat între 2011 şi 2013, înainte de a semna cu Tottenham, echipă pentru care a adunat peste 200 de meciuri. În 2021 el s-a transferat la Sevilla FC, iar anul trecut a ajuns la AEK.

La AEK joacă din această vară mijlocaşul român Răzvan Marin.

Răzvan Marin a marcat în AEK Atena – Aris! Românul a transformat un penalty

Răzvan Marin a înscris în meciul dintre AEK Atena şi Aris Limassol, în manşa secundă a turului 3 preliminar Conference League. Noua echipă a internaţionalului român joacă pentru calificare pe teren propriu.

În meciul tur, din Cipru, Aris şi AEK au încheiat la egalitate, scor 2-2. Răzvan Marin a jucat şi în meciul tur, timp de 62 de minute.

Răzvan Marin a fost titularizat în meciul retur dintre AEK Atena şi Aris, decisiv în privinţa calificării în play-off-ul Conference League. În minutul 51, internaţionalul român a reuşit să deschidă scorul după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Din nefericire pentru ehcipa românului, Kvilitaia a restabilit egalitatea în minutul 62, tot din penalty.

Acesta este primul gol marcat de Răzvan Marin în tricoul celor de la AEK Atena. Cotat la 3,5 milioane de euro, Răzvan Marin a ajuns la formaţia din capitala Greciei vara aceasta. AEK Atena a plătit 1,7 milioane de euro pentru transferul acestuia de la Cagliari.

La formaţia din Italia, Răzvan Marin a evoluat încă din 2020, când fusese împrumutat în primă fază de Ajax. Ulterior, Cagliari a plătit 6,9 milioane de euro pentru transferul său definitiv, în vara anului 2021. În 2022, el a fost împrumutat la Empoli, echipă la care a evoluat timp de două sezoane, înainte de revenirea la Cagliari.

