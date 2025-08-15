Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal! - Antena Sport

Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al compatriotului său Matías Almeyda pe banca lui Sevilla FC, echipă cu care a câştigat un trofeu Europa League, informează EFE.

“Am luat decizia de a-mi încheia cariera de jucător profesionist, este o decizie la care mă gândesc de multă vreme, iar acum a sosit momentul”, a declarat pe contul său de Instagram Erik Lamela, care a disputat 483 de meciuri ca profesionist, înscriind 84 de goluri şi cucerind un premiu Puskas.

Lamela a invocat problemele sale fizice pentru a invoca dificila decizie de a se retrage, notează agerpres.ro.

Erik Lamela, un mijlocaş în vârstă de 33 de ani, a jucat în 31 de meciuri în sezonul trecut pentru AEK Atena, în sezonuul care s-a văzut LIVE în AntenaPLAY, dar și în Cupa Greciei şi în preliminariile Conference League. El a marcat şase goluri şi a oferit trei pase decisive.

Argentinianul format la River Plate a ajuns în Europa la AS Roma, unde a evoluat între 2011 şi 2013, înainte de a semna cu Tottenham, echipă pentru care a adunat peste 200 de meciuri. În 2021 el s-a transferat la Sevilla FC, iar anul trecut a ajuns la AEK.