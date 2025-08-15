Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 15 august 2025, 19:49

Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român

Edi Iordănescu / Profimedia Images

Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varşovia, a dezvăluit că fundaşul central Jan Ziolkowski (20 de ani) este dorit de către AS Roma. Fundaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4 milioane de euro.

Edi Iordănescu a transmis că echipa lui nu îşi permite să îl piardă pe jucător. El a făcut apel către conducere ca, în cazul în care transferul se va realiza, în cele din urmă, Legia să solicite ca jucătorul să rămână împrumut la formaţia poloneză până la sfârşitul sezonului.

Edi Iordănescu a dezvăluit că AS Roma vrea să îl transfere pe Jan Ziolkowski

Mi-au și plecat niște jucători, s-a și vândut unul cu 6 milioane. Mai există o ofertă deschisă pentru un alt jucător foarte tânăr și mi-aș dori să nu-l pierdem. E o ofertă oficială de la Roma pentru fundașul central de 20 de ani Jan Ziolkowski, este un jucător cu foarte mult potențial.

Eu am transmis conducerii că nu ne mai permitem să pierdem jucători și, dacă totuși se găsește o formă în care să se vândă jucătorul, măcar să rămână sezonul ăsta aici sub formă de împrumut”, a declarat Edi Iordănescu pentru fanatik.ro.

Jan Ziolkowski a evoluat în 5 partide pentru naţionala U20 a Poloniei, pentru care a marcat şi un gol. Fundaşul a fost integralist în partida Legia Varşovia – AEK Larnaca 2-1, care a consfinţit eliminarea formaţiei poloneze din Europa League. Echipa lui Edi Iordănescu va disputa play-off-ul în Conference League, acolo unde va întâlni formaţia scoţiană Hibernian.

Legia Varșovia, OUT din Europa League 

Legia Varşovia, condusă de Edi Iordănescu, a câştigat joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, returul cu AEK Larnaca, dar ciprioţii merg în play-off, cu 5-3 scor general. 

Polonezii au început foarte bine pe propriul teren şi Jean-Pierre Nsame a deschis scorul în minutul 11, iar Mileta Rajovic a făcut 2-0 în minutul 16, făcându-i pe suporteri să credă că acel 1-4 din Cipru poate fi recuperat. Elevii lui Iordănescu nu au reuşit însă să mai înscrie. Antrenorul român a primit un cartonaş galben în minutul 45, apoi oaspeţii au marcat în minutul 52, prin Ivanovic, năruind speranţele tribunei. 

Chiar dacă Jeremie Gnali a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 72, lăsându-i pe ciprioţi în zece, polonezii nu au mai înscris şi Legia Varşovia – AEK Larnaca s-a terminat 2-1. 

