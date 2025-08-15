Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: "Ştiu 100%" - Antena Sport

Marius Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a primit o ofertă din Turcia, de la o echipă din Istanbul.

Antrenorul român a precizat că, momentan, Ianis Hagi a transmis că mai aşteaptă. Fiul lui Gică Hagi e fără contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit de Rangers.

Marius Şumudică, despre Ianis Hagi: “O echipă din Istanbul i-a pus contractul pe masă”

„Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.

Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă, că ar mai avea ceva. Asta se întâmpla acum 2 săptămâni. Probabil a ținut această ofertă ca rezervă”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Marius Şumudică a transmis că, dacă ar fi în locul selecţionerului Mircea Lucescu, l-ar convoca pe Ianis Hagi şi pentru amicalul cu Canada şi pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.