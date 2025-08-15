Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: "Ştiu 100%" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 august 2025, 18:45

Ianis Hagi, la naţională / Profimedia Images

Marius Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a primit o ofertă din Turcia, de la o echipă din Istanbul.

Antrenorul român a precizat că, momentan, Ianis Hagi a transmis că mai aşteaptă. Fiul lui Gică Hagi e fără contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit de Rangers.

Marius Şumudică, despre Ianis Hagi: “O echipă din Istanbul i-a pus contractul pe masă”

Ianis avea o variantă, știu 100%. Avea o variantă din Turcia, o echipă de acolo. Am promis că nu voi spune. Era din Istanbul, voia să îl ia.

Ei i-au pus contractul pe masă și el a spus că așteaptă, că ar mai avea ceva. Asta se întâmpla acum 2 săptămâni. Probabil a ținut această ofertă ca rezervă”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.

Marius Şumudică a transmis că, dacă ar fi în locul selecţionerului Mircea Lucescu, l-ar convoca pe Ianis Hagi şi pentru amicalul cu Canada, care e în direct pe 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY şi pentru meciul cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026.

Ianis Hagi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.5 milioane de euro. Sezonul trecut, fiul “Regelui” a evoluat în 24 de partide în prima ligă din Scoţia, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a deschis scorul într-un derby Rangers – Celtic 3-0, marcând chiar sub ochii tatălui său, care venise în luna ianuarie a acestui an să îl vadă la derby-ul “Old Firm”.

Ianis Hagi a fost trimis la echipa a doua sezonul trecut, din pricina unei clauze din contract care i-ar fi mărit salariul. Ulterior a revenit la prima echipă a lui Rangers.

Adrian Ilie a spus, recent, că din Germania singura variantă ar fi Borussia Monchengladbach, dar a subliniat că e greu să se realizeze acest transfer, având în vedere că echipele din Bundesliga îşi completează lotul cu ceva vreme înaintea startului campionatului. Bundesliga va începe săptămâna viitoare.

1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență
