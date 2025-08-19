Rapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul rămâne în Liga 1 - Antena Sport

Constantin Gâlcă este gata să se despartă de al doilea jucător din mandatul său de la Rapid. După ce Mattias Kait a plecat în Elveția, antrenorul adus în vară în Giulești a decis că nu va mai conta nici pe serviciile lui Paul Iacob, fundașul central care a fost împrumutat din iarna trecută la FC Botoșani.

Jucătorul de 29 de ani nu a fost inclus pe lista “alb-vișiniilor” pentru Liga 1, iar acum este aproape să semneze cu o nouă formație din primul eșalon.

Paul Iacob pleacă de la Rapid și e aproape de Oțelul Galați

Cele două tabere au ajuns în cele din urmă la o despărțire amiabilă, deși jucătorul era inițial dispus să își reclame echipa la comisiile FRF, deoarece nu era lăsat de Costel Gâlcă să se antreneze alături de “alb-vișinii.” Fotbalistul care evoluează pe postul de fundaș central nu mai intra în planurile antrenorului venit recent în Giulești, motiv pentru care nici nu a mai ocupat un loc în lotul echipei de Liga 1.

Iacob nu mai era o piesă de bază nici pentru Marius Șumudică, ținând cont că în sezonul trecut a fost împrumutat la FC Botoșani din februarie până la finalul sezonului. Acum, jucătorul de 29 de ani este aproape de a ajunge la Oțelul Galați, iar transferul oficial ar urma să fie anunțat zilele viitoare dacă nu va apărea nimic neprevăzut, potrivit Digi Sport.

Ajuns în vara lui 2022 de la Chindia Târgoviște la Rapid, Iacob a adunat două sezoane și jumătate în tricoul “alb-vișiniilor”, pe parcursul cărora a strâns 63 de partide, șase goluri și două pase decisive. Dintre cele șase reușite, patru au venit împotriva rivalei FCSB, de-a lungul a trei meciuri diferite.