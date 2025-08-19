AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august

Publicat: 19 august 2025, 17:04

Comentarii

Gigi Becali / Hepta

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august, de pe AS.ro.

Pe AS.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce Jordan Gele a plecat de la FCSB. Atacantul s-a înţeles cu o echipă din liga a doua, din Qatar.

AntenaSport Update 19 august

1. Gele a plecat de la FCSB

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am dat şi bani să plece”, a spus patronul roş-albaştrilor. Gele e al patrulea jucător care se desparte de campioană, în această vară.

2. Munteanu, dorit de Valencia

Louis Munteanu poate prinde transferul carierei, la Valencia. CFR Cluj e gata să dea o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor: “Sunt mai multe cluburi interesate de el”, a confirmat Cristi Balaj.

3. Vinicius, OUT

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţională. Starul lui Real Madrid va rata partidele Braziliei din preliminariile World Cup, de luna viitoare.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
4. Halep, depăşită de Swiatek

Simona Halep a fost depăşită de Iga Swiatek în topul câştigurilor din tenis. “Simo” a căzut pe locul patru, după ce poloneza a câştigat fără emoţii turneul de la Cincinnati.

5. Comparaţia lui Vasseur

Fred Vasseur i-a făcut portretul lui Lewis Hamilton şi l-a comparat cu fostul pilot Ferrari, Carlos Sainz: “Lewis e mereu exagerat, uneori e prea dur cu monopostul”, a spus şeful Scuderiei, înainte ca sezonul de Formula 1 să se reia cu Marele Premiu al Olandei.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

