AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august, de pe AS.ro.
Pe AS.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce Jordan Gele a plecat de la FCSB. Atacantul s-a înţeles cu o echipă din liga a doua, din Qatar.
1. Gele a plecat de la FCSB
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am dat şi bani să plece”, a spus patronul roş-albaştrilor. Gele e al patrulea jucător care se desparte de campioană, în această vară.
2. Munteanu, dorit de Valencia
Louis Munteanu poate prinde transferul carierei, la Valencia. CFR Cluj e gata să dea o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor: “Sunt mai multe cluburi interesate de el”, a confirmat Cristi Balaj.
3. Vinicius, OUT
Pe AS.ro vezi motivul pentru care Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Vinicius la naţională. Starul lui Real Madrid va rata partidele Braziliei din preliminariile World Cup, de luna viitoare.