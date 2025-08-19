AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august, de pe AS.ro.

Pe AS.ro vezi ce a declarat Gigi Becali, după ce Jordan Gele a plecat de la FCSB. Atacantul s-a înţeles cu o echipă din liga a doua, din Qatar.

AntenaSport Update 19 august

1. Gele a plecat de la FCSB

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am dat şi bani să plece”, a spus patronul roş-albaştrilor. Gele e al patrulea jucător care se desparte de campioană, în această vară.

2. Munteanu, dorit de Valencia