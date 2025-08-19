Galatasaray nu se oprește la Ederson. Turcii mai vor un jucător din echipa lui Pep Guardiola - Antena Sport

Galatasaray a făcut o ofertă pentru Manuel Akanji, fundaşul elveţian al lui Manchester City, potrivit mai multor specialişti în transferuri din fotbalul internaţional, scrie ziarul Le Matin.
Campioana Turciei, care este aproape să oficializeze transferul lui Ederson, portarul lui Manchester City, şi-a îndreptat atenţia şi asupra lui Manuel Akanji.
Galatasaray mai vrea un jucător din defensiva lui Pep Guardiola
Înţelegerea este însă departe de a fi încheiată. După cum subliniază jurnalistul Fabrizio Romano, totul depinde de jucătorul în vârstă de 30 de ani, care nu a luat încă o decizie. El are o ofertă pe masă, iar agentul său este aşteptat în curând în Turcia pentru a negocia.
🚨🇹🇷 Manchester City are not closing doors to Manuel Akanji’s exit following Galatasaray approach.
Deal depends on player’s decision. pic.twitter.com/oy0oIQwfpt
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Primul pas este să se ajungă la un acord cu jucătorul înainte de a putea începe discuţii cu clubul său. Akanji, care a fost pe bancă la primul meci al sezonului, împotriva lui Wolverhampton, sâmbătă, are contract cu City până în 2027, potrivit agerpres.ro.
Fundaşul elveţian a semnat în 2022 cu City, cu care anul următor a câştigat Liga Campionilor, după o finală disputată chiar la Istanbul.
