Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el! - Antena Sport

Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el!

Publicat: 19 august 2025, 17:26

Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el!

Mamadou Thiam, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mamadou Thiam (30 de ani) forţează plecarea de la U Cluj. Atacantul a lipsit din programul echipei sale în ultimele 5 zile.

Mamadou Thiam s-a înţeles deja cu un club din străinătate. Mai lipseşte doar acordul lui U Cluj pentru ca mutarea să se realizeze.

Mamadou Thiam şi-a dat acordul să meargă la Al‑Muharraq SC, din Bahrain

Potrivit gsp.ro, Mamadou Thiam a acceptat să meargă la Al‑Muharraq SC, din Bahrain. Sursa citată notează că formaţia din Bahrain i-a oferit un salariu de 30.000 de euro pe lună, aproape de 3 ori mai mult decât câştigă Thiam la U Cluj. Atacantul senegalez are un salariu de 12.000 de euro pe lună la “Şepcile roşii”.

Recent, s-a vorbit şi despre interesul lui Gigi Becali pentru Thiam. Patronul roş-albaştrilor a infirmat însă că îl vrea acum pe senegalez, recunoscând însă interesul din trecut pentru atacant.

Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, declara Gigi Becali pentru prosport.ro.

În acest sezon, Mamadou Thiam a marcat două goluri şi a reuşit un assist în cele 7 partide în care a evoluat pentru U Cluj în toate competiţiile. Sezonul trecut a marcat 9 goluri şi a dat 6 assist-uri în cele 38 de partide în care a jucat în Liga 1. Thiam este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.com.

Thiam şi-a început cariera la Dijon, în Franţa. A mai evoluat pentru Barnsley, Oostende şi Nancy până să ajungă la U Cluj, în 2022. Ulterior a evoluat în Emirate şi Arabia Saudită până la revenirea la U Cluj.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
