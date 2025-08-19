Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el! - Antena Sport

Mamadou Thiam (30 de ani) forţează plecarea de la U Cluj. Atacantul a lipsit din programul echipei sale în ultimele 5 zile.

Mamadou Thiam s-a înţeles deja cu un club din străinătate. Mai lipseşte doar acordul lui U Cluj pentru ca mutarea să se realizeze.

Mamadou Thiam şi-a dat acordul să meargă la Al‑Muharraq SC, din Bahrain

Potrivit gsp.ro, Mamadou Thiam a acceptat să meargă la Al‑Muharraq SC, din Bahrain. Sursa citată notează că formaţia din Bahrain i-a oferit un salariu de 30.000 de euro pe lună, aproape de 3 ori mai mult decât câştigă Thiam la U Cluj. Atacantul senegalez are un salariu de 12.000 de euro pe lună la “Şepcile roşii”.

Recent, s-a vorbit şi despre interesul lui Gigi Becali pentru Thiam. Patronul roş-albaştrilor a infirmat însă că îl vrea acum pe senegalez, recunoscând însă interesul din trecut pentru atacant.

“Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, declara Gigi Becali pentru prosport.ro.