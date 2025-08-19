Cristiano Ronaldo s-a calificat cu Al-Nassr în finala Supercupei Arabiei. "CR7", assist pentru Joao Felix - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 17:05

Cristiano Ronaldo s-a calificat cu Al-Nassr în finala Supercupei Arabiei. CR7, assist pentru Joao Felix

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Al-Nassr a învins-o pe campioana Al-Ittihad și s-a calificat în finala Supercupei Arabiei Saudite, turneu care oferă primul trofeu al sezonului în țara din Golf. Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a impus cu 2-1 grație reușitelor lui Sadio Mane și Joao Felix, cel din urmă marcând din pasa lui “CR7”.

Superstarul de 40 de ani este din nou aproape în acest moment de primul său trofeu în tricoul celor de la Al-Nassr, unde a ajuns la finalul anului 2022.

Ronaldo, în finala Supercupei Arabiei Saudite

Al-Nassr și Al-Ittihad au oferit un duel interesant plin de staruri din fotbalul mondial. De-o parte se aflau Inigo Martinez, Sadio Mane, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman, Joao Felix și Cristiano Ronaldo, iar de cealaltă parte a terenului erau N’Golo Kante, Fabinho, Moussa Diaby, Steven Bergwijn și Karim Benzenma.

Echipa pentru care evoluează “CR7” a început mai bine meciul și a deschis scorul prin Sadio Mane în minutul 10, după o reluare bună a senegalezului. Avantajul lui Al-Nassr nu a durat mult, pentru că șase minute mai târziu Bergwijn a restabilit egalitatea.

Mane a văzut ulterior cartonașul roșu și și-a lăsat echipa în 10 oameni în minutul 25, însă asta nu a oprit-o pe Al-Nassr din a obține victoria. În minutul 61, Cristiano Ronaldo a scăpat singur cu portarul și i-a pasat lui Joao Felix, care a îndeplinit o simplă formalitate.

Reușita adusă de duo-ul lusitan a adus astfel calificarea în finala Supercupei Arabiei Saudite, unde Ronaldo&Co. pot da peste Al-Ahli (câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei) sau Al-Qadisiya. Dacă va câștiga trofeul, starul de 40 de ani va adăuga în vitrina personală prima distincție alături de Al-Nassr.

