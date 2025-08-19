Lewis Hamilton "nu e precum Carlos Sainz". Fred Vasseur, șeful Ferrari: "El e mereu foarte exagerat" - Antena Sport

Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar Fred Vasseur, șeful constructorilor din Maranello, a vorbit din nou despre situația septuplului campion mondial.

În urmă cu aproape două săptămâni, francezul vorbea despre cum a subestimat schimbarea de echipă pe care a “suferit-o” Hamilton după o perioadă de 12 ani la Mercedes.

Fred Vasseur: “A durat patru sau cinci curse să se obișnuiască”

În cadrul unei discuții cu cei de la Auto Motor und Sport, Fred Vasseur a reiterat ce a spus și prima oară despre pilotul său. Șeful de la Ferrari a vorbit despre cum lui Hamilton i-a fost mai dificil să se adapteze la o nouă echipă, spre deosebire de această capacitate pe care o deține Carlos Sainz, omul care a plecat la Williams pentru a-i face loc britanicului. Ibericul a trecut deja pe la cinci echipe la 30 de ani, iar cea mai lungă perioadă petrecută a fost la Ferrari, unde a stat patru ani.

Ulterior, Vasseur a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat britanicul după calificările din Marele Premiu al Ungariei, când s-a catalogat drept un inutil. Omul care conduce echipa italiană a vorbit despre tendința multiplului campion de a găsi un vinovat fie în monopost, fie în propria persoană.

“Când a venit la Ferrari, noi am crezut într-un mod naiv că el va avea totul sub control. Nu e precum Carlos Sainz, care schimbă echipele o dată la câțiva ani și este familiarizat cu procesul. A durat patru sau cinci curse lui Lewis să se obișnuiască.