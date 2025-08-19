Lewis Hamilton "nu e precum Carlos Sainz". Fred Vasseur, șeful Ferrari: "El e mereu foarte exagerat" - Antena Sport

Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar Fred Vasseur, șeful constructorilor din Maranello, a vorbit din nou despre situația septuplului campion mondial.
În urmă cu aproape două săptămâni, francezul vorbea despre cum a subestimat schimbarea de echipă pe care a “suferit-o” Hamilton după o perioadă de 12 ani la Mercedes.
Fred Vasseur: “A durat patru sau cinci curse să se obișnuiască”
În cadrul unei discuții cu cei de la Auto Motor und Sport, Fred Vasseur a reiterat ce a spus și prima oară despre pilotul său. Șeful de la Ferrari a vorbit despre cum lui Hamilton i-a fost mai dificil să se adapteze la o nouă echipă, spre deosebire de această capacitate pe care o deține Carlos Sainz, omul care a plecat la Williams pentru a-i face loc britanicului. Ibericul a trecut deja pe la cinci echipe la 30 de ani, iar cea mai lungă perioadă petrecută a fost la Ferrari, unde a stat patru ani.
Ulterior, Vasseur a vorbit și despre declarațiile pe care le-a dat britanicul după calificările din Marele Premiu al Ungariei, când s-a catalogat drept un inutil. Omul care conduce echipa italiană a vorbit despre tendința multiplului campion de a găsi un vinovat fie în monopost, fie în propria persoană.
“Când a venit la Ferrari, noi am crezut într-un mod naiv că el va avea totul sub control. Nu e precum Carlos Sainz, care schimbă echipele o dată la câțiva ani și este familiarizat cu procesul. A durat patru sau cinci curse lui Lewis să se obișnuiască.
El e mereu foarte exagerat în judecățile sale. Uneori este prea dur cu monopostul, alteori cu el. Vrea să obțină ce are mai bun din el și din cei din echipă. Trebuie astfel să îl calmăm. Uneori, Hamilton exagerează cu probemele pe care le vede la mașină. Echipa, în mod evident, vrea să reacționeze, iar toată lumea e concentrată pe problemă“, a declarat Vasseur, potrivit Marca.
