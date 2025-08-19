Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: "I-am mai dat şi bani să plece" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am mai dat şi bani să plece”

19 august 2025, 13:33

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că atacantul de 32 de ani nu mai face parte din lotul lui Elias Charalambous.

Jordan Gele a ajuns la FCSB în iarnă, atunci când a fost transferat de la Unirea Slobozia. Gigi Becali a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul semnăturii atacantului francez.

Jordan Gele mai avea contract cu FCSB până în vara lui 2026, astfel că Gigi Becali s-a văzut nevoit să-i achite o sumă importantă de bani pentru ca atacantul să se despartă în această vară de campioană.

“Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Jordan Gele a ajuns la o înţelegere cu Al-Kharitiyath, formaţie din liga a doua din Qatar. Atacantul nu a fost încă prezentat oficial, însă a fost surprins la antrenamentele noii sale echipe.

Jordan Gele este al patrulea jucător care s-a despărţit de FCSB, în această vară, după Marius Ştefănescu, Ovidiu Perianu, Alexandru Băluţă şi Andrei Gheorghiţă, care fie au fost cedaţi definitiv, fie au fost împrumutaţi până la finalul sezonului. Băluţă, însă, şi-a anunţat plecarea de la FCSB, dar momentan nu şi-a găsit echipă.

Gigi Becali are un nou favorit la FCSB

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma, tânărul de 18 ani al campioanei României, care a fost titular în derby-ul cu Rapid. Chiar dacă FCSB a remizat, după ce a condus cu 2-0, Becali a a fost impresionat de prestaţia tânărului de 18 ani.

Becali are mare încredere în Mihai Toma şi este convins că va ajunge un fotbalist important al României. El l-a sfătuit şi să dea mai mult la poartă şi crede că se va vedea o schimbare în jocul FCSB-ului, atunci când şi ceilalţi jucători vor prinde încredere în Toma şi îl vor căuta pe teren:

“Toma e jucător de jucător. Nu pierde o minge, vine până în spate. E o dulceață de fotbalist. O să-i spun: «Băi, mai mult curaj! Dă, bă, mai mult la poartă! Ce, trebuie să dai neapărat pase?».

Dacă începe să dea goluri, Toma e fotbalist de fotbalist. Îmi pare rău că s-a blocat piciorul lui. Nu mai luam gol dacă juca el. Stai să prindă jucătorii încredere în el, să vezi cum îl vor căuta. E iute, pasează. O să fie jucător de bază. Nu pierde nicio minge”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

