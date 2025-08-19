Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: "I-am mai dat şi bani să plece" - Antena Sport

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că atacantul de 32 de ani nu mai face parte din lotul lui Elias Charalambous.

Jordan Gele a ajuns la FCSB în iarnă, atunci când a fost transferat de la Unirea Slobozia. Gigi Becali a plătit suma de 300.000 de euro în schimbul semnăturii atacantului francez.

Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB

Jordan Gele mai avea contract cu FCSB până în vara lui 2026, astfel că Gigi Becali s-a văzut nevoit să-i achite o sumă importantă de bani pentru ca atacantul să se despartă în această vară de campioană.

“Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Jordan Gele a ajuns la o înţelegere cu Al-Kharitiyath, formaţie din liga a doua din Qatar. Atacantul nu a fost încă prezentat oficial, însă a fost surprins la antrenamentele noii sale echipe.