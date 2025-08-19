Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: "E monitorizat de mai multe cluburi" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: “E monitorizat de mai multe cluburi”

Publicat: 19 august 2025, 14:00

Louis Munteanu / Profimedia Images

Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate.

Valencia este ultima echipă intrată în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul ar putea fi împrumutat de spanioli în schimbul sumei de două milioane de euro, clauza pentru un transfer definitiv fiind de 10 milioane de euro, în vara viitoare.

Cristi Balaj nu a vrut să ofere sume de transfer sau numele unei echipe interesate de Louis Munteanu. Oficialul clujenilor a subliniat faptul că atacantul va fi monitorizat la “dubla” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

“(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre.

Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru Antena Sport.

Louis Munteanu, ofertă uriaşă de la Valencia

Louis Munteanu a primit o ofertă uriaşă de la Valencia. Atacantul de la CFR Cluj a fost pus pe lista de transferuri de spanioli, după interesul primit şi din partea celor de la Rennes.

Valencia, de cealaltă parte, vrea să-l împrumute pentru un sezon pe Louis Munteanu şi să plătească suma de două milioane de euro, notează fanatik.ro. Spaniolii vor avea obligaţia de a-l transfera definitiv pe atacantul român în vară, atunci când vor mai plăti suma de 10 milioane de euro.

Totuşi, sursa citată anterior notează că Valencia a pus două condiţii importante pentru ca Louis Munteanu să fie transferat definitiv în vara anului viitor: să bifeze minim 10 partide şi să marcheze minim cinci goluri pentru “lilieci”.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Sunt şanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarea perioadă, astfel că Louis Munteanu ar urma să-i calce pe urme lui Adrian Ilie. Fostul internaţional a îmbrăcat tricoul Valenciei în perioada 1997-2002.

