Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: "E monitorizat de mai multe cluburi" - Antena Sport

Cristi Balaj a făcut un anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu. Preşedintele de la CFR Cluj a confirmat faptul că atacantul este monitorizat de mai multe cluburi din străinătate.

Valencia este ultima echipă intrată în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu. Atacantul ar putea fi împrumutat de spanioli în schimbul sumei de două milioane de euro, clauza pentru un transfer definitiv fiind de 10 milioane de euro, în vara viitoare.

Cristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu

Cristi Balaj nu a vrut să ofere sume de transfer sau numele unei echipe interesate de Louis Munteanu. Oficialul clujenilor a subliniat faptul că atacantul va fi monitorizat la “dubla” cu Hacken din play-off-ul Conference League.

“(V-aţi înţeles cu Valencia?) Nu, nu ne-am înţeles. Eu n-am folosit sume şi nume, am spus că sunt mai multe cluburi care se interesează de el. Nu am spus nume, nu am spus cifre.

Am spus doar că la următoarele două partide de play-off va fi monitorizat. Nu avem absolut nimic concret, sunt cluburi interesate de el, mai multe cluburi. Atât pot să vă spun, va fi monitorizat la următoarele două meciuri”, a declarat Cristi Balaj, pentru Antena Sport.