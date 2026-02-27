Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham. Decizia luată de Igor Tudor, după umilința cu Arsenal - Antena Sport

Radu Drăgușin (24 de ani) a primit o veste proastă din partea englezilor. Aceștia anunță că fundașul român urmează să fie scos din echipa de start a lui Tottenham de Igor Tudor, noul său antrenor.

Radu Drăgușin a fost integralist în ultimul meci disputat de Tottenham. Spurs a fost umilită în derby-ul cu Arsenal, scor 1-4.

Veste proastă pentru Radu Drăgușin la Tottenham

Radu Drăgușin a evoluat în ultimele patru meciuri la Tottenham, profitând și de cartonașul roșu încasat de căpitanul Cristian Romero, în derby-ul pierdut cu Manchester United, scor 0-2.

Englezii menționează însă faptul că Radu Drăgușin ar urma să revină pe banca de rezerve la Tottenham în meciul din următoarea etapă de Premier League, cu Fulham. Partida se va disputa duminică, de la ora 16:00, iar Spurs țintește victoria ținând cont de situația dezastruoasă în care se află, fiind pe locul 16.

Radu Drăgușin ar urma să fie înlocuit de Kevin Danso în primul 11 al lui Tottenham. Fundașul austriac a ratat ultimele patru meciuri ale lui Spurs din cauza unei accidentări suferite la un deget de la picior.