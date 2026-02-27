Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid în Champions League: „Asta e important” - Antena Sport

Pep Guardiola a reacționat, după ce a aflat că Manchester City o va înfrunta din nou pe Real Madrid, în Champions League. Cele două echipe se vor duela în faza optimilor din acest sezon.
În ultimii șase ani, Manchester City și Real Madrid s-au întâlnit de nu mai puțin de 11 ori. Ultima dată, cele două s-au duelat în grupa de Champions League din acest sezon, meciul de pe Bernabeu fiind câștigat la limită de „cetățeni”, scor 2-1.
Pep Guardiola, reacție înaintea unui nou duel între Manchester City și Real Madrid
Pep Guardiola a declarat că pentru echipa sa este important să se dueleze cu cele mai de succes formații din lume. Managerul lui Manchester City a transmis că partida cu Real Madrid va fi un nou prilej pentru elevii săi să se îmbunătățească.
„Cu cât te confrunți mai des cu cele mai bune echipe din istoria turneului, cu atât înveți mai mult pentru a fi mai bun pe viitor. Pentru noi, acest lucru este important”, a declarat Pep Guardiola.
În sezonul trecut, Real Madrid a eliminat-o pe Manchester City din play-off-ul pentru optimi din Champions League, după 6-3 la general. Cu un sezon înainte, „galacticii” îi eliminau din nou pe „cetățeni”, în sferturile competiției, după 5-4 la general.
Într-o fază eliminatorie, Manchester City s-a impus în fața celor de la Real Madrid în 2023. La momentul respectiv, „cetățenii” câștigau confruntarea din semifinale cu scorul de 5-1 la general. Și în 2020, în optimile Champions League, englezii se impuneau cu scorul de 4-2 la general, după două victorii cu 2-1.
Partidele din acest sezon se vor disputa pe 10, respectiv 17 martie, returul urmând să aibă loc în Anglia.
