"Nu sunt bogat, am dat totul" Ce s-a întâmplat cu averea lui Ion Ţiriac după anunţul surprinzător al miliardarului român! - Antena Sport

„Totdeauna la înălţime din toate punctele de vedere! Cine a premiat sportivii cu câte o maşină pentru fiecare medalie obţinută la JO Paris 2024? Domnul Ion Ţiriac! Şi da, aţi citit bine, câte o maşină pentru fiecare medalie, adică cei cu două medalii obţinute au primit două chei de contact🔑🔑🔑🔑😊

Cine construieşte baze sportive şi investeşte în pepinieră!? Dl Ion Ţiriac! Cine sponsorizează prin Fundaţia Ţiriac sportul românesc? Nimeni altul decât dl ION ŢIRIAC! Cine construieşte PRIMA SALĂ de GIMNASTICĂ RITMICĂ din ROMÂNIA? Evident, Dl ION ŢIRIAC!

Adâncă recunoştinţă pentru acest proiect!!! Abia aştept inaugurarea! Un vis împlinit pentru noi de către Domnia Dumneavoastră”, a scris Irina Deleanu pe Instagram.

Ion Ţiriac: „Îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni”

„Suntem aici, nu e nimic oficial. Asta e o treabă aproape de familie. Suntem aici să plătim tributul care-l avem, răsplata și respectul acestor oameni care la Paris, în sfârșit, ne-au dat o rază de soare. Ne-au arătat că poate suntem pe drumul bun.

Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam.

Pe de o parte, pe de altă parte, cine știe, am avut onoarea, plăcerea să-l văd pe domnul prim-ministru ieri și ne-a promis că ceea ce a scos din gură să face, că încep acum și de la infrastructură, să dea bani și pentru sport. Cred că o să o facă. Hai să vedem cum facem noi ăștia care suntem mai bătrânei pe-aici. Și vreau să vă fac și ori surpriză, înainte să trec mai departe, avem pe cel mai în vârstă olimpic care trăiește în ziua de astăzi domnul Ioniță, care e acolo, 96 de ani, olimpic la Roma, ciclism, în 1960.

Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi, eu, Țiriac, familia Țiriac sau fundația. Am încercat să facem ceva, îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni. S-adune tot ce s-a adunat aici. Sunt niște oameni care au făcut-o voluntar. Și am făcut-o și noi voluntari pentru dumneavoastră, pentru că nu numai că meritați, dar 4 ani de zile, am făcut și eu sport, nu la nivelul dumneavoastră, dar 4 ani de zile pentru secunda aia, pentru milimetrul ăla, domnul Popovici, pentru tot ce ai să-ți faci treaba asta, să muncești ca un rob, este un mare lucru”, a fost discursul lui Ion Ţiriac la evenimentul în care medaliaţii olimpici şi-au primit maşinile de lux din partea Fundaţiei Ţiriac.