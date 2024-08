O nouă dramă amoroasă pentru vedeta mutilată cu ciocanul de fostul soţ! S-a despărţit de logodnic înainte de a o duce la altar! - Antena Sport

O nouă dramă amoroasă pentru vedeta mutilată cu ciocanul de fostul soţ! Dana Roba s-a despărţit de Beni, bărbatul cu care era logodită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dana Roba a dezvăluit şi motivul pentru care relaţia ei cu Beni s-a încheiat. Dana Roba şi Beni fuseseră împreună şi în adolescenţă. Ea are doi copii din mariajul cu Daniel Balaciu, în timp ce Beni are trei copii cu fosta lui soţie.

O nouă dramă amoroasă pentru vedeta mutilată cu ciocanul de fostul soţ! S-a despărţit de logodnic înainte de a o duce la altar!

„Din păcate, relaţia mea cu Beni s-a terminat aici! Îţi mulţumesc că ai fost alături de mine, timp de un an. Consider că şi eu ţi-am fost alături din toate punctele de vedere. Iar acum nu mai pot… Viaţa merge înainte”, a scris Dana Roba pe Instagram.

Vedeta care a văzut moartea cu ochii după ce a fost atacată cu ciocanul de tatăl copiilor ei, Daniel Balaciu, a vorbit despre motivul care a dus la despărţirea de Beni.

„Am preferat să ne despărţim într-o relaţie civilizată. Eu am luat această decizie. Eu având doi copii, e greu să fii cu un bărbat care are şi el trei copii, chiar dacă aceştia nu locuiau cu el. Oricând însă va avea nevoie de vreun ajutor, se poate baza pe mine. Nu a fost violent cu mine şi nici nu juca la cazino. Nu acestea sunt motivele.