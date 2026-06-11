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O nouă lovitură financiară pentru milionarul român care are o “avere de 200 de milioane de euro”

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iunie 2026, 18:04

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O nouă lovitură financiară pentru milionarul român care are o “avere de 200 de milioane de euro”
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Cosmin Olăroiu / Facebook

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Cosmin Olăroiu (57 de ani), despre care Dumitru Dragomir (80 de ani) afirma că are o “avere de 200 de milioane de euro”, a reuşit o nouă lovitură financiară importantă.

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Potrivit digisport.ro, Cosmin Olăroiu a semnat cu fosta echipă antrenată de Mirel Rădoi, Al-Jazira, acolo unde va avea un salariu de 6 milioane de euro pe sezon. Aceeaşi remuneraţie “Oli” o avea şi la naţionala Emiratelor Arabe Unite, de care s-a despărţit recent. (IMAGINI CU COSMIN OLĂROIU ÎN GALERIA FOTO)

Cosmin Olăroiu a semnat cu Al-Jazira. Va avea un salariu de 6 milioane de euro pe sezon

“E cel mai tare antrenor român. Cel mai tare preț el îl are. Când mergi în Dubai și ești antrenorul naționalei Emiratelor, s-a terminat șmecheria! Când intri în Emirate ți se taie respirația, crezi că nu ești pe Pământ!

Șeicii s-au informat și de a zecea generație a lui. Olăroiu e de o viață acolo! Are o casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiul meu că face peste 15 milioane de euro casa lui Oli. (n.r. Olăroiu stă pe 200 de milioane, banii lui?) Dacă nu i-a mai furat din ei, da. Oli are 2-300 de milioane. Un om care are un ceas de 500.000 de euro la mână să știi sigur că are o avere de peste 200 de milioane.

Este un tip de respectat. Ce vorbești cu el, e mormânt, literă de lege”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

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Olăroiu a participat, recent, la demonstrativul UEFAntasticilor. Demonstrativul a fost organizat cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la sfertul de finală dintre FCSB şi Rapid, din Cupa UEFA. “Oli” era atunci pe banca FCSB-ului, iar Răzvan Lucescu antrena Rapidul. Ca şi la returul de atunci, la demonstrativ scorul a fost 0-0.

Cosmin Olăroiu şi-a făcut un nume important în Golf, cucerind numeroase trofee cu echipele pe care le-a antrenat acolo. A fost antrenor, printre altele, la Al-Hilal, Al-Sadd, Al-Ain, Shabab Al-Ahli sau Sharjah. A pregătit şi naţionalele Arabiei Saudite şi a Emiratelor Arabe Unite.

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