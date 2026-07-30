Juan Bauza e hotărât să revină în Liga 1! Echipa cu care vrea să semneze: „Să sperăm”

Juan Bauza îşi doreşte să revină în Liga 1. Argentinianul a evoluat ultima oară la Atletico Nacional, formaţie din Columbia, acolo unde a fost împrumutat de FCU Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu. În timp ce oltenii o iau de la capăt, din Liga 4, Bauza a denunţat unilateral contractul pe care îl avea.

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Adrian Mititelu susţine însă că argentinianul nu are cum să îşi rezilieze contractul în acest mod, iar viitorul lui Bauza rămâne cu un mare semn de întrebare.

Juan Bauza îşi doreşte să semneze cu Rapid

Vara aceasta au apărut speculaţii legate de dorinţa celor de la Rapid de a-l aduce pe argentinian în Giuleşti. Acum, soţia lui Bauza a dezvăluit că acesta îşi doreşte să ajungă la formaţia antrenată de Daniel Pancu.

Pe Tik Tok, Francesca Bauza a postat un videoclip alături de mesajul: „Nu-l mai învăţ română, gata”. Un suporter rapidist a comentat apoi: „Cel mai bine îl învață Pancu limba română! Ce credeți?”. Acest comentariu nu a fost trecut cu vederea de soţia lui Bauza, care a replicat: „Să sperăm”.

Tot soţia lui Bauza a dezvăluit în comentariile postării respective că soţul ei nu mai este legat în niciun fel de FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu argentinianul care a denunţat unilateral contractul cu FCU Craiova, după ce a aşteptat un răspuns din partea clubului în privinţa înscrierii într-o ligă profesionistă.