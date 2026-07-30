Verdictul lui Antonio Folha după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League: „Merităm”

Antonio Folha, antrenorul lui CFR Cluj, s-a arătat mulțumit după ce echipa sa s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League la finalul „dublei” cu Alashkert. Tehnicianul portughez a vorbit despre meciul propriu-zis, partida cu Tromso care urmează, dar și despre situația din fotbalul românesc.
CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League după ce a trecut de Alashkert cu scorul de 4-1 la general. După 1-1 în Armenia, „feroviarii” și-au învins adversarii cu scorul de 3-0 în Gruia la capătul unei partide în care oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 12.
Ce a declarat Antonio Folha după FK Auda – FCSB 4-1
După meci, Antonio Folha a venit la flash-interviu și a discutat despre mai multe aspecte, fiind mulțumit de modul în care echipa sa a arătat la partida din Gruia.
„Știam că va un meci dificil împotriva unei echipe cu multă calitate. Uneori nu e ușor să joci contra unei echipe care e în 10 oameni. Contează cum echipa rămâne fidelă planului. Face parte din joc, am știut cum să profităm de această superioritate. Felicitări echipei, staff-ului care muncește zilnic. Merităm această victorie.
(n.r. întrebat despre „dubla” cu Tromso) Luăm prima dată meciul cu Rapid, după care vom avea timp să vorbim despre următorul meci.
(n.r. despre faptul că CFR e singura echipă care a obținut calificarea) Nu sunt fericit cu asta, sunt supărat, vreau ca fotbalul din România să se dezvolte. Nu e bine„, a spus antrenorul portughez după meci.
Odată cu victoria de pe teren propriu, CFR a aflat și adversara peste care va da în urmăoarea „dublă” europeană. La tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League, „fevoiarii” au aflat că vor întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso (Norvegia) și Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar Europa League.
Formația care a ieșit învinsă a fost cea din nordul Europei, care a pierdut cu scorul de 1-4 la general. Atât în tur (1-0), cât și în retur (3-1), Hradec Kralove a avut câștig de cauză.
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