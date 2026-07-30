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Verdictul lui Antonio Folha după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League: „Merităm”

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 23:56

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Verdictul lui Antonio Folha după ce CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League: „Merităm

Antonio Folha, înainte de un meci / Sport Pictures

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Antonio Folha, antrenorul lui CFR Cluj, s-a arătat mulțumit după ce echipa sa s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League la finalul „dublei” cu Alashkert. Tehnicianul portughez a vorbit despre meciul propriu-zis, partida cu Tromso care urmează, dar și despre situația din fotbalul românesc.

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CFR Cluj s-a calificat în turul 3 preliminar Conference League după ce a trecut de Alashkert cu scorul de 4-1 la general. După 1-1 în Armenia, „feroviarii” și-au învins adversarii cu scorul de 3-0 în Gruia la capătul unei partide în care oaspeții au evoluat în inferioritate numerică din minutul 12.

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După meci, Antonio Folha a venit la flash-interviu și a discutat despre mai multe aspecte, fiind mulțumit de modul în care echipa sa a arătat la partida din Gruia.

Știam că va un meci dificil împotriva unei echipe cu multă calitate. Uneori nu e ușor să joci contra unei echipe care e în 10 oameni. Contează cum echipa rămâne fidelă planului. Face parte din joc, am știut cum să profităm de această superioritate. Felicitări echipei, staff-ului care muncește zilnic. Merităm această victorie.

(n.r. întrebat despre „dubla” cu Tromso) Luăm prima dată meciul cu Rapid, după care vom avea timp să vorbim despre următorul meci.

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(n.r. despre faptul că CFR e singura echipă care a obținut calificarea) Nu sunt fericit cu asta, sunt supărat, vreau ca fotbalul din România să se dezvolte. Nu e bine„, a spus antrenorul portughez după meci.

Odată cu victoria de pe teren propriu, CFR a aflat și adversara peste care va da în urmăoarea „dublă” europeană. La tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League, „fevoiarii” au aflat că vor întâlni pierzătoarea duelului dintre Tromso (Norvegia) și Hradec Kralove (Cehia) din turul 2 preliminar Europa League.

Formația care a ieșit învinsă a fost cea din nordul Europei, care a pierdut cu scorul de 1-4 la general. Atât în tur (1-0), cât și în retur (3-1), Hradec Kralove a avut câștig de cauză.

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