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Cristiano Bergodi, apel către conducerea lui „U” Cluj după eliminarea din cupele europene: „Nu se poate așa”

Andrei Nicolae Publicat: 30 iulie 2026, 23:31

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Cristiano Bergodi, apel către conducerea lui „U Cluj după eliminarea din cupele europene: „Nu se poate așa

Cristiano Bergodi, în timpul unei conferințe de presă / YouTube FC Universitatea Cluj

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Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, le-a cerut întăriri celor din conducerea clubului după ce echipa a fost eliminată de norvegienii de la Brann din turul 2 preliminar Conference League, scor 3-5 la general. Antrenorul italian a abordat și situația legată de posibila plecare a lui Jovo Lukic, spunând că echipa trebuie să găsească o soluție.

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„U” Cluj și-a luat „adio” de la cupele europene după ce a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League de Brann. După 2-2 în manșa tur, cele două formații au dat piept în Norvegia, unde gazdele au avut câștig de cauză, scor 3-1.

Ce a spus Bergodi despre meciul propriu-zis cu Brann

După meci, Cristiano Bergodi a participat la conferința de presă, unde a analizat ce s-a întâmplat în meciul disputat în nordul Europei. Tehnicianul italian a apreciat jocul echipei sale, însă e de părere că totul s-a „rupt” după golul al treilea marcat de Brann.

Prima repriză a fost frumoasă, cu ocazii, și ei și noi. Meciul era în echilibru. După gol ne-a scăzut moralul. Am avut șansa să facem 2-1 în prima repriză. Am arătat un fotbal bun în prima repriză, după care în repriza a doua am început de asemenea bine, dar când a venit golul 3 «ne-a tăiat piciorul».

Nu stau să dau vina pe un jucător sau altul. Pierdem toți, câștigăm toți. Echipa în general mi-a plăcut, mai ales în prima repriză. Nu le-am spus nimic (n.r. jucătorilor săi), pentru că sunt toți așa dezamăgiți. Dezamăgirea e mare.

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Ieșim din această competiție fără să ne facem de râs, asta e sigur, am luptat, am încercat să facem totul și eu cred că echipa pentru campionat trebuie îmbunătățită. Îmi pare rău că nu le-am dat satisfacție suporterilor„, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă susținută după meci.

Bergodi le cere transferuri șefilor de la „U” Cluj

În aceeași conferință, Bergodi a vorbit și despre întăririle de care are nevoie „U” Cluj.

Trebuie făcut ceva pentru că lotul pe care îl avem trebuie îmbunătățit. Eu lucrez cu ce am la dispoziție, este normal. Nu vreau acum să comentez despre lot, eu zic doar că trebuie îmbunătățit. Conducătorii pot avea o altă idee, dar eu consider că lucrurile stau așa. Nu este suficient un lot de 15 jucători.

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Cred eu că trebuie rezolvată această situație (n.r. legată de posibila plecare a lui Lukic). Nu se poate merge așa. Lukic a dat gol astăzi, bravo lui! Dar cred că trebuie găsită o soluție„.

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