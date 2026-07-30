Cristiano Bergodi, apel către conducerea lui „U” Cluj după eliminarea din cupele europene: „Nu se poate așa”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, le-a cerut întăriri celor din conducerea clubului după ce echipa a fost eliminată de norvegienii de la Brann din turul 2 preliminar Conference League, scor 3-5 la general. Antrenorul italian a abordat și situația legată de posibila plecare a lui Jovo Lukic, spunând că echipa trebuie să găsească o soluție.

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„U” Cluj și-a luat „adio” de la cupele europene după ce a fost eliminată din turul 2 preliminar Conference League de Brann. După 2-2 în manșa tur, cele două formații au dat piept în Norvegia, unde gazdele au avut câștig de cauză, scor 3-1.

Ce a spus Bergodi despre meciul propriu-zis cu Brann

După meci, Cristiano Bergodi a participat la conferința de presă, unde a analizat ce s-a întâmplat în meciul disputat în nordul Europei. Tehnicianul italian a apreciat jocul echipei sale, însă e de părere că totul s-a „rupt” după golul al treilea marcat de Brann.

„Prima repriză a fost frumoasă, cu ocazii, și ei și noi. Meciul era în echilibru. După gol ne-a scăzut moralul. Am avut șansa să facem 2-1 în prima repriză. Am arătat un fotbal bun în prima repriză, după care în repriza a doua am început de asemenea bine, dar când a venit golul 3 «ne-a tăiat piciorul».

Nu stau să dau vina pe un jucător sau altul. Pierdem toți, câștigăm toți. Echipa în general mi-a plăcut, mai ales în prima repriză. Nu le-am spus nimic (n.r. jucătorilor săi), pentru că sunt toți așa dezamăgiți. Dezamăgirea e mare.