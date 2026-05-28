“Mai există vreo şansă să antrenaţi în România?” Răspunsul lui Cosmin Olăroiu! Ce a spus de Gică Hagi şi Chivu

Acum a fost mai relaxat, mai frumos. Din păcate nu am reuşit să înscriem, nici noi, nici ei. S-a reeditat cu adevărat meciul.

Mă aşteptam mai multă lume. Probabil că va fi greu să se mai joace un astfel de meci, dar mă bucur că am trecut de orice barieră.

(n.r: Mâine seară vă regăsim din nou pe Arcul de Triumf, la derby?) Nu ştiu sigur, vedem mâine ce program au, nu ştiu.

(n.r: Ce credeţi că se va întâmpla?) Vedem mâine, mai sunt 24 de ore.

“Îi urez mult succes lui Gică Hagi”

(n.r: De echipa naţională, cu Gică Hagi la conducere, cum vi se pare?) Îi urez mult succes. Să reuşească tot ce şi-a propus. Nu e uşor, pentru că nu e un moment tocmai bun în fotbalul românesc, dar cred că el, cu tot ceea ce reprezintă el, cu calitatea pe care o are, cred că va reuşi să reaprindă flacăra asta a echipei naţionale. Mai ales pentru suporteri. Şi pentru jucători chiar.

(n.r: Mai există vreo şansă să îl mai vedem pe Cosmin Olăroiu antrenând în România?) Nu ştiu. Cum pot să spun lucrurile astea? Nu ştim ce se întâmplă în viaţă. Viaţa ne poate purta pe anumite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? E ţara mea, e casa mea şi m-aş bucura. Depinde cum se vor întâmpla lucrurile în viitor.

“Performanţa lui Chivu, senzaţională”

(n.r.: Cum comentaţi performanţa lui Cristi Chivu?) Senzaţională. Mai e ceva de comentat? E un lucru care ridică mult de tot nivelul antrenorilor români, fotbalului românesc, e o performanţă extraordinară.

(n.r: Chiar dacă România nu este la Mondial, aveţi vreo favorită la FIFA World Cup?) Nu, nu am nicio favorită. Urmăresc ca spectator”, a declarat Cosmin Olăroiu.