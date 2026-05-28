“Mai există vreo şansă să antrenaţi în România?” Răspunsul lui Cosmin Olăroiu! Ce a spus de Gică Hagi şi Chivu

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost pe bancă la demonstrativul “UEFAntasticilor”. El a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv venirea lui Gică Hagi la naţionala României, şi eventul cucerit de Cristi Chivu cu Inter.
Olăroiu a lăsat o portiţă deschisă în privinţa unei posibile reveniri ca antrenor în România. Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite a spus că va urmări Campionatul Mondial de fotbal, care se va vedea exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.
Cosmin Olăroiu, după demonstrativul încheiat cu scorul de 0-0: “Mai jucăm 20 de ani şi tot aşa se termină”
“(n.r: Cum a fost să retrăiţi meciul ăsta?) A fost extraordinar, pentru că ne leagă amintiri. După 20 de ani, e un lucru fantastic. Din păcate, au trecut foarte repede. Pare că a fost meciul acum 3-4 ani.
M-am bucurat să-i văd pe foştii mei jucători, familia mea şi chiar şi pe cei de la Rapid. Am vorbit cu Răzvan (n.r: Lucescu). Un moment emoţionant şi, cred eu, uitându-mă, aşa, la meci, chiar dacă au trecut anii peste ei, calitatea a rămas.
(n.r: Glumind puţin, dacă se mai joacă de 20 de ori, tot 0-0 va fi) Mai jucăm încă 20 de ani şi tot 0-0 se termină.
(n.r: Sunt jucători care ar putea face faţă şi acum în campionatul intern?) Nu pot să spun eu lucrul ăsta, dar sunt jucători care au o calitate formidabilă. Şi calitate fotbalistică şi calitate de oameni.
(n.r: Cine v-a impresionat?) Toată echipa mea.
“Acum 20 de ani nu puteam să respir”
Acum 20 de ani nu puteam să respir, vă daţi seama, când s-a terminat meciul. Am stat în stres, a dat arbitrul 6 minute de prelungiri şi îl întrebam pe MM din minut în minut: «Mai e mult?». Mi se părea că au trecut 30 de minute, nu 6.
Acum a fost mai relaxat, mai frumos. Din păcate nu am reuşit să înscriem, nici noi, nici ei. S-a reeditat cu adevărat meciul.
Mă aşteptam mai multă lume. Probabil că va fi greu să se mai joace un astfel de meci, dar mă bucur că am trecut de orice barieră.
(n.r: Mâine seară vă regăsim din nou pe Arcul de Triumf, la derby?) Nu ştiu sigur, vedem mâine ce program au, nu ştiu.
(n.r: Ce credeţi că se va întâmpla?) Vedem mâine, mai sunt 24 de ore.
“Îi urez mult succes lui Gică Hagi”
(n.r: De echipa naţională, cu Gică Hagi la conducere, cum vi se pare?) Îi urez mult succes. Să reuşească tot ce şi-a propus. Nu e uşor, pentru că nu e un moment tocmai bun în fotbalul românesc, dar cred că el, cu tot ceea ce reprezintă el, cu calitatea pe care o are, cred că va reuşi să reaprindă flacăra asta a echipei naţionale. Mai ales pentru suporteri. Şi pentru jucători chiar.
(n.r: Mai există vreo şansă să îl mai vedem pe Cosmin Olăroiu antrenând în România?) Nu ştiu. Cum pot să spun lucrurile astea? Nu ştim ce se întâmplă în viaţă. Viaţa ne poate purta pe anumite drumuri. Se poate, există această posibilitate, de ce nu? E ţara mea, e casa mea şi m-aş bucura. Depinde cum se vor întâmpla lucrurile în viitor.
“Performanţa lui Chivu, senzaţională”
(n.r.: Cum comentaţi performanţa lui Cristi Chivu?) Senzaţională. Mai e ceva de comentat? E un lucru care ridică mult de tot nivelul antrenorilor români, fotbalului românesc, e o performanţă extraordinară.
(n.r: Chiar dacă România nu este la Mondial, aveţi vreo favorită la FIFA World Cup?) Nu, nu am nicio favorită. Urmăresc ca spectator”, a declarat Cosmin Olăroiu.
