Pensia uriaşă pe care Monica Tatoiu o primeşte lună de lună: "Nu am făcut şmecherii! Dorm liniştită noaptea!" - Antena Sport

Pensia uriaşă pe care Monica Tatoiu o primeşte lună de lună

Chiar Monica Tatoiu a făcut dezvăluirea de senzaţie în cadrul unui podcast Pensia uriaşă pe care Monica Tatoiu o primeşte lună de lună. Chiar Monica Tatoiu a făcut dezvăluirea de senzaţie în cadrul unui podcast, iar suma nu este deloc una mică pentru nivelul din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Monica Tatoiu este una dintre prezenţele constante în spaţoiul public din România. Printre pasiunile Monicăi Tatoiu se numără şi sportul. Ajunsă la vârsta de 67 de ani, Monica Tatoiu merge la schi şi este pasionantă de gol. Situaţia financiară îi permite să ducă o viaţă lipsită de grijă. Monica Tatoiu nu a avut nicio reţinere în a dezvălui ce pensie are.

Pensia uriaşă pe care Monica Tatoiu o primeşte lună de lună

„Da (n.r este milionară). Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu, îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal?