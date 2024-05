Prins de poliţie drogat şi în chiloţi la volan, Dorian Popa a primit acum o altă lovitură! - Antena Sport

”Am făcut recuperarea la FCSB. Îi mulțumesc lui Ovidiu Kurti că a avut grijă de mine ca de fotbaliști. Mai erau vreo trei băieți acolo, la ei, accidentările sunt la ordinea zilei. Ei făceau pariuri, care plânge primul.

Te punea pe masă și trăgea de el. Eu eram mai panicat ca niciodată. M-a trecut și filmele cu pierderea genunchiului. M-a schimbat asta. M-a făcut să fiu un om mai bun.

Când am făcut RMN-ul mi-au zis: domnule Dorian, ați fost lovit de cal? M-a pufnit și pe mine râsul. Am avut ambele meniscuri rupte, toate ligamentele rupte și condopatie. Oasele au început să se ciocnească între ele și a trebuit refăcut tot cartilajul.

„Am stat 5 ore jumate în operație”

Îi mulțumesc din suflet domnului doctor Codorean. Am stat 5 ore jumate în operație, iar după vreo 4 ore și ceva m-am trezit și vedem pe monitor o sculă și râcâia așa… era ca ăla cu care cureți cartofii. Am zis: hai să mă culc la loc. Nu am mai putut. Eram avion. A fost o operație foarte grea. Când am ieșit de acolo țipam: Băi, Jhonule, sunt bine. Maică-mea țipa la mine: taci din gură, că ne facem de râs. A fost o operație foarte grea.

Apoi a venit recuperarea, a fost foarte bună, dar un pic anevoioasă. Am avut 4 zile de pat, după operație, încă vreo cinci zile de stat în casă. Eram ca un leu în cușcă și după 10 zile de la operație i-am zis domnului doctor: mă duc la sală, azi. Doctorul mi-a zis că nu am voie și i-am spus: mă duc la sală, nu mai pot. Zburam cu cârjele alea. Mi-a zis domnul doctor cum să stau cu piciorul. Urcam două etaje la sală, fără lift fără nimic. Oamenii îmi ziceau că o să mă deformez, dar raționamentul meu era în felul următor: piciorul drept ține 80-90 de kg acum, de ce să-l las și pe ăla să se deformeze”, dezvăluia Dorian Popa la AS.ro LIVE.