Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor - Antena Sport

Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor

Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor

Publicat: 21 august 2025, 11:27

Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor

Marius Şumudică / Sport Pictures

Marius Şumudică s-a despărţit la finalul sezonului trecut de Rapid, după un mandat extrem de complicat şi tensionat. Adus în luna septembrie a anului trecut în locul lui Neil Lennon, Şumudică şi-a ratat obiectivele la finalul sezonului, nereuşind să califice echipa în cupele europene.

După umilinţa de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-4, în ceea ce a fost ultimul meci al lui Săpunaru în Giuleşti, Şumudică a plecat de la echipă, asta după ce ameninţase că pleacă şi după eliminarea din semifinalele Cupei României, cu Hermannstadt.

Laudele lui Ciobotariu pentru Marius Şumudică, scoase dintr-un interviu de către Rapid?

Fără angajament în acest moment, se pare că Şumudică este în continuare apreciat de unii jucători de la Rapid. Denis Ciobotariu a acordat un interviu pentru Rapid TV, de aproape o oră.

Fundaşul a abordat mai multe subiecte, iar potrivit fanatik.ro, el a vorbit şi despre Marius Şumudică, pe care l-a lăudat. El i-a mulţumit pentru că a insistat să îl aducă în iarnă de la Rapid şi că i-a acordat încredere, considerând că Marius Şumudică îi este un părinte din punct de vedere profesional.

Sursa menţionată mai sus susţine că cei din conducerea Rapidului nu au fost încântaţi de aceste laude la adresa lui Şumudică, iar partea de aproximativ un minut din interviu a fost scoasă de către giulşteni.

Rapid l-a adus pe Costel Gâlcă în locul lui Marius Şumudică. După primele şase etape, giuleştenii se află pe locul 2, cu 12 puncte. În ultima etapă de campionat, Rapid a reuşit să obţină pe final un punct în derby-ul cu FCSB, graţie celor două goluri marcate de Koljic.

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid

Marius Șumudică a găsit vinovatul de la FCSB, după remiza cu Rapid, scor 2-2. Antrenorul l-a taxat pe Ștefan Târnovanu, după respingerea greșită de la golul secund marcat de Elvir Koljic.

„Un joc slab din partea ambelor echipe. În prima repriză, FCSB cedează deliberat terenul, fac șapte schimbări față de jocul de la Drita, jucători care nu prea aveau minute. Rapid a schimbat sistemul, cu un singur închizător, care i-a oferit libertate lui Christensen. Rapid n-a pus niciun fel de problemă, doar un șut deviat al lui Dobre. Un joc bine gândit de Charalambous.

În a doua repriză, se schimbă sistemul, îl bagă pe Alhassan lângă Lixandru. Rapidul devine superioară, în prima parte, după iar 20-30 de minute anoste. În disperare de cauză, că erau conduși cu 2-0, FCSB pusese stăpânire de joc, au pus mai ales când domnul Gâlcă l-a scos pe Christense și a introdus cu al doilea vârf. Când a intrat Koljic, Baroan a fost în spatele lui. Jambor, e a nu știu câta oară o surpriză, joacă un fel de număr 10.

O degringoladă din punct de vedere al sistemului la ambele echipe. FCSB, dacă jucau cu un singur închizător, aveau timp să închidă zona centrală. Gâlcă a riscat foarte mult, toată lumea spune că i-au ieșit schimbările, poate și din autul lui Pașcanu, care a fost fundaș dreapta. Koljic, atât de mult hulit în sezonul trecut, iată că marchează două goluri. Al doilea gol a fost de cascadorii râsului, când un jucător din fața ta primește mingea, Stoian, Ngezana…cel mai dificil e să joci simplu, el trebuia să joace minge lungă, nu joacă, din încredere încearcă să dribleze. Borza îl citește, centrare în fața porții.

Târnovanu, 30% din greșeală e a lui, n-ai voie să faci așa ceva. Plusuri pentru Rapid, ultimul sfert de oră, chiar dacă era un amalgam de poziții în teren. Publicul, după 2-1, i-a purtat către acest punct. FCSB a fost echipa mai matură, intervine și un pic de noroc, pe care Rapid nu l-a avut sezonul trecut”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

