Marius Şumudică, interzis la Rapid? Ce s-a întâmplat după ce Denis Ciobotariu l-a lăudat pe fostul antrenor - Antena Sport

Marius Şumudică s-a despărţit la finalul sezonului trecut de Rapid, după un mandat extrem de complicat şi tensionat. Adus în luna septembrie a anului trecut în locul lui Neil Lennon, Şumudică şi-a ratat obiectivele la finalul sezonului, nereuşind să califice echipa în cupele europene.

După umilinţa de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-4, în ceea ce a fost ultimul meci al lui Săpunaru în Giuleşti, Şumudică a plecat de la echipă, asta după ce ameninţase că pleacă şi după eliminarea din semifinalele Cupei României, cu Hermannstadt.

Laudele lui Ciobotariu pentru Marius Şumudică, scoase dintr-un interviu de către Rapid?

Fără angajament în acest moment, se pare că Şumudică este în continuare apreciat de unii jucători de la Rapid. Denis Ciobotariu a acordat un interviu pentru Rapid TV, de aproape o oră.

Fundaşul a abordat mai multe subiecte, iar potrivit fanatik.ro, el a vorbit şi despre Marius Şumudică, pe care l-a lăudat. El i-a mulţumit pentru că a insistat să îl aducă în iarnă de la Rapid şi că i-a acordat încredere, considerând că Marius Şumudică îi este un părinte din punct de vedere profesional.

Sursa menţionată mai sus susţine că cei din conducerea Rapidului nu au fost încântaţi de aceste laude la adresa lui Şumudică, iar partea de aproximativ un minut din interviu a fost scoasă de către giulşteni.