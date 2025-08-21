Imagini şocante în Argentina! Un meci din Copa Sudamericana a fost anulat: "Una dintre cele mai brutale lupte" - Antena Sport

Închide meniul
VIDEO & FOTO

Publicat: 21 august 2025, 10:39

galerie foto Galerie (15)

Peluza, după ce meciul Independiente - Universidad de Chile a fost suspendat / Profimedia

Meciul retur dintre Independiente şi Universidad de Chile, din optimile de finală Copa Sudamericana, a oferit scene şocante. Partida a fost întreruptă la începutul reprizei secunde din cauza violenţelor din tribune.

După ce formaţia din Chile s-a impus cu 2-1 în meciul de pe teren propriu, în tur, Universidad a deschis scorul şi în returul din Argentina, prina Assadi, în minutul 11. Santiago Montiel a restabilit egalitatea, iar la pauză s-a intrat la egalitate.

Scene incredibile în Copa Sudamericana! Meciul dintre Independiente şi Universidad de Chile a fost anulat

Haosul a început în debutul reprizei a doua, atunci când fanii formaţiei din Chile au capturat un steag al celor de la Independiente. Conflictul dintre cele două tabere a început rapid, iar mai mulţi dintre fanii lui Independiente, care se aflau sub cei din Chile, nu aveau niciun fel de protecţie.

Crainicul stadionului le-a ordonat fanilor oaspeţi să părăsească arena. Nu doar că cei din Chile l-au ignorat, ci au început să arunce cu diferite lucruri îîn fanii lui Independiente, mai mulţi dintre aceştia fiind răniţi. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) 

Cu meciul întrerupt, fanii din Chile au fost din nou rugaţi să părăsească arena, pentru ca partida să poată fi continuată. Potrivit tysports.com, din cei 650 de poliţişti din Buenos Aires care au asistat la acest meci, niciunul nu a intervenit, în urma unei decizii luate de CONMEBOL.

Presa din Argentina: “O altă noapte ruşinoasă pentru fotbalul din America de Sud”

Jucătorii celor două echipe au părăsit terenul, iar meciul a fost suspendat. În timp ce se aştepta o decizie, iar lucrurile păreau că se liniştesc, fanii lui Independiente au atacat fanii echipei oaspete. Sursa mai sus menţionată scrie că un fan a fost înjunghiat, iar un altul s-ar fi aruncat de pe stadion pentru a scăpa de furia argentinienilor.

Într-un final, poliţia din Buenos Aires a intervenit şi a pus capăt acestui război. Presa din Argentina susţine că s-au făcut peste 300 de arestări, în timp ce numărul răniţilor nu este cunoscut în acest moment.

“O altă noapte ruşinoasă pentru fotbalul din America de Sud. Una dintre cele mai brutale lupte văzute la un meci de fotbal în ultimii ani”, au scris cei de la Tyc Sports.

În ceea ce priveşte meciul, rămâne de văzut ce decizie va lua CONMEBOL. Tot în 2025, în Copa Libertadores, Fortaleza a câştigat cu 3-0 la masa verde meciul cu Colo Colo, după ce meciul a fost suspendat din cauza fanilor, la scorul de 0-0.

