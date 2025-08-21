Bogdan Stelea "pune tunurile" pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: "N-am cum să înțeleg așa ceva" - Antena Sport

Dinamo a adus foarte mulți jucători în această perioadă de mercato, însă formația lui Zeljko Kopic a și renunțat la fotbaliști de bază din sezonul viitor. Printre ei s-a numărat și Hakim Abdallah, care a rămas în Liga 1 și s-a alăturat celor de la UTA, unde momentan a arătat o formă bună în startul sezonului.
Recent, Andrei Nicolescu a explicat motivul pentru care atacantul nu a mai rămas la echipă, iar Bogdan Stelea nu a putut să înțeleagă ce a fost invocat de președintele alb-roșilor.
Bogdan Stelea: “Normal că mă termin de râs”
Prezent în cadrul unei emisiuni, Andrei Nicolescu a fost rugat să detalieze motivul exact pentru care s-a produs ruptura dintre Abdallah și club. Președintele alb-roșilor a dezvăluit că malgașul avea nevoie de un suport constant din partea lui Zeljko Kopic, nu l-a primit, iar acest lucru a condus spre plecarea sa la UTA.
“Abdallah nu s-a mai regăsit aici. El are nevoie de susținere permanentă, de un antrenor care să fie mai mămos. Kopic e mai profesionist, așa tratează lumea“, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.
Alături de conducătorul lui Dinamo, în platou se afla și Bogdan Stelea, care a rămas stupefiat la aflarea acestor detalii. Fostul goalkeeper al “câinilor” nu s-a putut abține din râs și l-a criticat pe Abdallah pentru așteptările sale ca totul să se întâmple conform propriilor dorințe.
“Normal că mă termin de râs. Vorbim despre fotbaliști profesioniști care, mai devreme sau mai târziu, în toată activitatea lor, sunt puși în situații care nu sunt conforme cu dorințele lor și ceea ce și-ar dori ei să li se întâmple, cu atât mai mult dacă sunt străini.
(n.r. deci tu nu înțelegi un caracter precum al lui Abdallah?) Nu am cum să înțeleg așa ceva. Ok, face performanță pe un timp limitat, să vedem câtă performanță o să mai facă. Mai devreme sau mai târziu o să dea peste oameni care nu o să se conformeze dorințelor lui“, a declarat fostul portar al Generației de Aur.
Ajuns la UTA Arad în vară, Abdallah are un start bun de sezon alături de una dintre revelațiile campionatului, cu un gol și o pasă decisivă în cinci meciuri. Reușita a venit chiar în meciul contra lui Dinamo, atunci când malgașul nu a celebrat în fața fanilor de pe Arena Națională.
