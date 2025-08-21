Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bogdan Stelea "pune tunurile" pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: "N-am cum să înțeleg așa ceva" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Bogdan Stelea “pune tunurile” pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: “N-am cum să înțeleg așa ceva”

Bogdan Stelea “pune tunurile” pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: “N-am cum să înțeleg așa ceva”

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 10:42

Comentarii
Bogdan Stelea pune tunurile pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: N-am cum să înțeleg așa ceva

Jucătorii lui Dinamo celebrând un gol sezonul trecut / Sport Pictures

Dinamo a adus foarte mulți jucători în această perioadă de mercato, însă formația lui Zeljko Kopic a și renunțat la fotbaliști de bază din sezonul viitor. Printre ei s-a numărat și Hakim Abdallah, care a rămas în Liga 1 și s-a alăturat celor de la UTA, unde momentan a arătat o formă bună în startul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Andrei Nicolescu a explicat motivul pentru care atacantul nu a mai rămas la echipă, iar Bogdan Stelea nu a putut să înțeleagă ce a fost invocat de președintele alb-roșilor.

Bogdan Stelea: “Normal că mă termin de râs”

Prezent în cadrul unei emisiuni, Andrei Nicolescu a fost rugat să detalieze motivul exact pentru care s-a produs ruptura dintre Abdallah și club. Președintele alb-roșilor a dezvăluit că malgașul avea nevoie de un suport constant din partea lui Zeljko Kopic, nu l-a primit, iar acest lucru a condus spre plecarea sa la UTA.

Abdallah nu s-a mai regăsit aici. El are nevoie de susținere permanentă, de un antrenor care să fie mai mămos. Kopic e mai profesionist, așa tratează lumea“, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Alături de conducătorul lui Dinamo, în platou se afla și Bogdan Stelea, care a rămas stupefiat la aflarea acestor detalii. Fostul goalkeeper al “câinilor” nu s-a putut abține din râs și l-a criticat pe Abdallah pentru așteptările sale ca totul să se întâmple conform propriilor dorințe.

Reclamă
Reclamă

Normal că mă termin de râs. Vorbim despre fotbaliști profesioniști care, mai devreme sau mai târziu, în toată activitatea lor, sunt puși în situații care nu sunt conforme cu dorințele lor și ceea ce și-ar dori ei să li se întâmple, cu atât mai mult dacă sunt străini.

(n.r. deci tu nu înțelegi un caracter precum al lui Abdallah?) Nu am cum să înțeleg așa ceva. Ok, face performanță pe un timp limitat, să vedem câtă performanță o să mai facă. Mai devreme sau mai târziu o să dea peste oameni care nu o să se conformeze dorințelor lui“, a declarat fostul portar al Generației de Aur.

Ajuns la UTA Arad în vară, Abdallah are un start bun de sezon alături de una dintre revelațiile campionatului, cu un gol și o pasă decisivă în cinci meciuri. Reușita a venit chiar în meciul contra lui Dinamo, atunci când malgașul nu a celebrat în fața fanilor de pe Arena Națională.

Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artăIancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Observator
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
10:39
VIDEO & FOTOImagini şocante în Argentina! Un meci din Copa Sudamericana a fost anulat: “Una dintre cele mai brutale lupte”
10:04
VIDEOMoment de necrezut în Chile. O echipă a marcat pe final, însă arbitrul a dictat corner
9:42
FCSB, decizie în regim de urgență. Acțiunea campioanei după transferul lui Mamadou Thiam
9:26
Coco Gauff, decizie surprinzătoare înainte de US Open! L-a angajat pe fostul antrenor al Arynei Sabalenka
9:18
Sara Errani și Andrea Vavassori au triumfat la US Open la dublu mixt. Italienii și-au apărat titlul
9:05
Aberdeen a remarcat trei jucători de la FCSB înainte de meciul tur. Ce au scris scoțienii pe site-ul oficial
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa 6 Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: “Vrea apartament”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”