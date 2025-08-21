Bogdan Stelea "pune tunurile" pe un jucător plecat de la Dinamo în vară: "N-am cum să înțeleg așa ceva" - Antena Sport

Dinamo a adus foarte mulți jucători în această perioadă de mercato, însă formația lui Zeljko Kopic a și renunțat la fotbaliști de bază din sezonul viitor. Printre ei s-a numărat și Hakim Abdallah, care a rămas în Liga 1 și s-a alăturat celor de la UTA, unde momentan a arătat o formă bună în startul sezonului.

Recent, Andrei Nicolescu a explicat motivul pentru care atacantul nu a mai rămas la echipă, iar Bogdan Stelea nu a putut să înțeleagă ce a fost invocat de președintele alb-roșilor.

Bogdan Stelea: “Normal că mă termin de râs”

Prezent în cadrul unei emisiuni, Andrei Nicolescu a fost rugat să detalieze motivul exact pentru care s-a produs ruptura dintre Abdallah și club. Președintele alb-roșilor a dezvăluit că malgașul avea nevoie de un suport constant din partea lui Zeljko Kopic, nu l-a primit, iar acest lucru a condus spre plecarea sa la UTA.

“Abdallah nu s-a mai regăsit aici. El are nevoie de susținere permanentă, de un antrenor care să fie mai mămos. Kopic e mai profesionist, așa tratează lumea“, a declarat Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Alături de conducătorul lui Dinamo, în platou se afla și Bogdan Stelea, care a rămas stupefiat la aflarea acestor detalii. Fostul goalkeeper al “câinilor” nu s-a putut abține din râs și l-a criticat pe Abdallah pentru așteptările sale ca totul să se întâmple conform propriilor dorințe.