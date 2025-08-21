"90% din angajați nu au fost de acord". Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari, după 12 ani petrecuți în monopostul celor de la Mercedes. Deși din punct de vedere al marketingului, acest “transfer” a fost unul de răsunet pentru constructorii italieni, ies la iveală detalii din culise despre părerea angajaților companiei din Maranello.

Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor care este cunoscut pentru un moment marcant din istoria F1, a oferit detalii din garajul Ferrari.

Merzario: “Venirea lui Hamilton, mutare comercială”

Omul care a concurat în Formula 1 între 1972 și 1979 a vorbit recent despre cum a ajuns Hamilton la trupa din Maranello, obligându-l pe Carlos Sainz să își găsească o nouă echipă. Merzario este de părere că italienii au fost impulsonați de ramura comercială în momentul în care au decis să îl “vâneze” pe multiplul campion mondial.

Mai mult decât atât, fostul pilot a oferit un detaliu uluitor care poate justifica motivul startului slab al lui Lewis la Ferrari. Potrivit spuselor sale, o bună parte din garajul italian nu l-a dorit pe britanic la echipă, fără se specifice însă și motivul.

Ulterior, Merzario a ținut să puncteze că nu vede o plecare prematură a lui Hamilton de la italieni și că septuplul campion mondial mai are timp să își arate calitățile.