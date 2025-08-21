Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"90% din angajați nu au fost de acord". Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari - Antena Sport

Home | Formula 1 | “90% din angajați nu au fost de acord”. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari

“90% din angajați nu au fost de acord”. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari

Andrei Nicolae Publicat: 21 august 2025, 11:43

Comentarii
90% din angajați nu au fost de acord. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari

Lewis Hamilton, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari, după 12 ani petrecuți în monopostul celor de la Mercedes. Deși din punct de vedere al marketingului, acest “transfer” a fost unul de răsunet pentru constructorii italieni, ies la iveală detalii din culise despre părerea angajaților companiei din Maranello.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor care este cunoscut pentru un moment marcant din istoria F1, a oferit detalii din garajul Ferrari.

Merzario: “Venirea lui Hamilton, mutare comercială”

Omul care a concurat în Formula 1 între 1972 și 1979 a vorbit recent despre cum a ajuns Hamilton la trupa din Maranello, obligându-l pe Carlos Sainz să își găsească o nouă echipă. Merzario este de părere că italienii au fost impulsonați de ramura comercială în momentul în care au decis să îl “vâneze” pe multiplul campion mondial.

Mai mult decât atât, fostul pilot a oferit un detaliu uluitor care poate justifica motivul startului slab al lui Lewis la Ferrari. Potrivit spuselor sale, o bună parte din garajul italian nu l-a dorit pe britanic la echipă, fără se specifice însă și motivul.

Ulterior, Merzario a ținut să puncteze că nu vede o plecare prematură a lui Hamilton de la italieni și că septuplul campion mondial mai are timp să își arate calitățile.

Reclamă
Reclamă

În opinia mea, venirea lui Hamilton la Maranello a fost o mutare comercială. Din câte știu, 90% din angajați nu au fost de acord cu decizia, iar în final, când pilotul nu se simte valorificat și parte din grup, își pierde motivația. De ce să înnebunești încercând să câștigi trei zecimi când oricum vei pleca de pe a treia linie a grilei?

Nu s-a terminat. Așteaptă oportunitatea potrivită. Își va asuma riscuri doar când va fi necesar, nu pentru locul 8. Dacă ar fi vrut să plece, și-ar fi găsit altă echipă. Hamilton și-a demostrat deja valoare, nu e în poziția lui Charles, el va trebui să demonstreze că e un campion“, a declarat Merzario, potrivit Marca.

Numele italianului nu este neapărat unul sonor, ținând cont că nu a reușit să câștige vreo cursă în anii petrecuți în F1, însă el este de fapt protagonistul unui moment care a marcat “Marele Circ”. În 1976, pe circuitul de la Nurburgring, atunci când mașina lui Niki Lauda a luat foc, Merzario a fost cel care l-a scos din monopost și l-a salvat pe austriac, arzându-și mâinile.

Iancu Guda, despre cum să investim inteligent în artăIancu Guda, despre cum să investim inteligent în artă
Reclamă

Merzario a vorbit și despre declarațiile lui Hamilton din Ungaria

Fostul pilot din F1 a mai vorbit în cadrul interviului și despre declarațiile descumpănite ale lui Hamilton pe care britanicul le-a dat după calificările din Marele Premiu al Ungariei. Atunci, britanicul s-a catalogat inutil și a spus că echipa ar trebui să caute alt pilot.

Acele declarații din partea lui Lewis au fost puțin ironice din punctul meu de vedere, dar cu siguranță, acea poziție e inacceptabilă din partea unui septuplu campion mondial. Cred că Lewis se simte drept cineva care a fost distrus de Ferrari“, a conchis Merzario.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Observator
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Fanatik.ro
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
13:44
Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați”
13:43
Gigi Becali, veste proastă înainte de Aberdeen – FCSB! Anunţ despre un titular: “Vedem azi ce se întâmplă”
13:10
Interul lui Cristi Chivu plănuiește în secret două transferuri. Bugetul: 80 de milioane €
12:48
Lovitură pentru Adrian Mititelu! FCU Craiova poate fi exclusă din toate competiţiile pe 3 septembrie
12:35
România poate da peste Giannis Antetokounmpo în preliminariile Cupei Mondiale FIBA. Cum arată grupa
12:02
Gigi Becali n-a renunțat la visul “Ianis Hagi la FCSB”: “El, oricând vrea, dă un telefon Gică”
Vezi toate știrile
1 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 2 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 3 Anunțul momentului pentru Dinamo! Răzvan Burleanu a dat vestea: “N-ați avut o poziție oficială” 4 Răzvan Burleanu, prima reacţie după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupă: “Vina a fost recunoscută” 5 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa 6 Florin Prunea, discurs dur după ce Mamadou Thiam a semnat cu FCSB: “Nu e în regulă! Vor sufla şi în iaurt”
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”