"90% din angajați nu au fost de acord". Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari - Antena Sport

Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari, după 12 ani petrecuți în monopostul celor de la Mercedes. Deși din punct de vedere al marketingului, acest “transfer” a fost unul de răsunet pentru constructorii italieni, ies la iveală detalii din culise despre părerea angajaților companiei din Maranello.
Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor care este cunoscut pentru un moment marcant din istoria F1, a oferit detalii din garajul Ferrari.
Merzario: “Venirea lui Hamilton, mutare comercială”
Omul care a concurat în Formula 1 între 1972 și 1979 a vorbit recent despre cum a ajuns Hamilton la trupa din Maranello, obligându-l pe Carlos Sainz să își găsească o nouă echipă. Merzario este de părere că italienii au fost impulsonați de ramura comercială în momentul în care au decis să îl “vâneze” pe multiplul campion mondial.
Mai mult decât atât, fostul pilot a oferit un detaliu uluitor care poate justifica motivul startului slab al lui Lewis la Ferrari. Potrivit spuselor sale, o bună parte din garajul italian nu l-a dorit pe britanic la echipă, fără se specifice însă și motivul.
Ulterior, Merzario a ținut să puncteze că nu vede o plecare prematură a lui Hamilton de la italieni și că septuplul campion mondial mai are timp să își arate calitățile.
“În opinia mea, venirea lui Hamilton la Maranello a fost o mutare comercială. Din câte știu, 90% din angajați nu au fost de acord cu decizia, iar în final, când pilotul nu se simte valorificat și parte din grup, își pierde motivația. De ce să înnebunești încercând să câștigi trei zecimi când oricum vei pleca de pe a treia linie a grilei?
Nu s-a terminat. Așteaptă oportunitatea potrivită. Își va asuma riscuri doar când va fi necesar, nu pentru locul 8. Dacă ar fi vrut să plece, și-ar fi găsit altă echipă. Hamilton și-a demostrat deja valoare, nu e în poziția lui Charles, el va trebui să demonstreze că e un campion“, a declarat Merzario, potrivit Marca.
Numele italianului nu este neapărat unul sonor, ținând cont că nu a reușit să câștige vreo cursă în anii petrecuți în F1, însă el este de fapt protagonistul unui moment care a marcat “Marele Circ”. În 1976, pe circuitul de la Nurburgring, atunci când mașina lui Niki Lauda a luat foc, Merzario a fost cel care l-a scos din monopost și l-a salvat pe austriac, arzându-și mâinile.
Merzario a vorbit și despre declarațiile lui Hamilton din Ungaria
Fostul pilot din F1 a mai vorbit în cadrul interviului și despre declarațiile descumpănite ale lui Hamilton pe care britanicul le-a dat după calificările din Marele Premiu al Ungariei. Atunci, britanicul s-a catalogat inutil și a spus că echipa ar trebui să caute alt pilot.
“Acele declarații din partea lui Lewis au fost puțin ironice din punctul meu de vedere, dar cu siguranță, acea poziție e inacceptabilă din partea unui septuplu campion mondial. Cred că Lewis se simte drept cineva care a fost distrus de Ferrari“, a conchis Merzario.
