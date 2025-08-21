Mauro Pederzoli, profund impresionat de Costel Gâlcă: "Un profesionist fantastic". Ce a spus despre Giulești - Antena Sport

Mauro Pederzoli, omul adus de Dan Șucu la Rapid pe funcția de director sportiv, a acordat primul interviu de la venirea în Liga 1. Printre altele, italianul a vorbit despre cum îl vede pe Constantin Gâlcă, dar și despre atmosfera pe care o simte în Giulești.

Rapid are un început bun de campionat, fiind una dintre formațiile neînvinse după primele șase etape.

Mauro Pederzoli, despre Constantin Gâlcă: “Conduce situația cu o mare personalitate”

Dan Șucu a decis după sezonul trecut de la Rapid să restructureze puțin clubul și să aducă un nou antrenor și un nou director sportiv. Pentru prima funcție l-a adus pe Constantin Gâlcă, iar pentru cea de-a doua pe italianul Mauro Pederzoli, care a petrecut patru ani la Parma înainte pe același rol.

Recent, italianul a avut ocazia să acorde primul său interviu de când a venit la Rapid, iar unul dintre subiectele abordate de jurnaliștii de la GSP a vizat părerea sa față de Costel Gâlcă. Pederzoli nu s-a ferit să îl laude pe noul antrenor al alb-vișiniilor și să arate că se înțelege bine cu tehnicianul din Giulești.

“Gâlcă este un profesionist fantastic, cunoaște foarte bine acest mediu, este un antrenor bun, un antrenor nou pentru Rapid, dar conduce situația cu o mare personalitate, nu îl cunoșteam înainte, așa că între noi relația crește zi de zi, dar amândoi sunt buni profesioniști, așa că relația este foarte bună“.