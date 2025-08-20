"I-a ieșit cotul prin mână!" Victor Angelescu, victima unui incident şocant! Momente teribile pentru milionar - Antena Sport

Acţionarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, ce ocupă şi funcţia de preşedinte executiv al clubului patronat de Dan Şucu, a avut parte de un incident şocant în timpul unei “miuţe” cu prietenii şi cu câţiva angajaţi ai Rapidului.

Victor Angelescu şi-a rupt mâna. Acesta este şi motivul pentru care la derby-ul Rapid – FCSB 2-2 preşedintele executiv al Rapidului a apărut cu mâna în ghips.

Victor Angelescu şi-a rupt mâna în timpul unui meci de fotbal cu apropiaţii

„I-a ieșit cotul prin mână”, au declarat surse citate de fanatik.ro.

Victor Angelescu a fost informat că doctorii nu îl pot opera. Braţul acţionarului Rapidului a fost refăcut pe “viu”, ulterior medicii imobilizându-l în ghips.

Victor Angelescu are dureri mari şi este nevoit să ia calmante. El va avea nevoie de o perioadă mai lungă de recuperare.