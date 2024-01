Scandal incredibil între un milionar român şi soţia lui! De ce îl poate acuza acum femeia după ce i-a făcut multe plângeri penale - Antena Sport

Reclamă

Izabela declară că se simte hărţuită de bărbatul cu care a avut o relaţie şi de care acum vrea să divorţeze.

Daniel Onoriu se află sub control judiciar şi nu ar avea voie să ia legătura sub nicio formă cu Izabela. Femeia cere ca el să vină cu dovezi la afirmaţiile pe care le face în spaţiul public. Totodată, ea susţine că Onoriu ar încălca interdicţia pe care o are. Deşi nu o contactează direct, Izabela consideră că faptul că scrie despre ea reprezintă o încălcare a respectivei interdicţii.

Daniel Onoriu a stat în comă timp de 55 de zile

Daniel Onoriu a fost internat în trecut în stare gravă din cauza unei hemoragii interne. A plecat în Turcia pentru o operaţie de micşorare a stomacului, însă aceasta nu a decurs conform planului, iar bărbatul a început să aibă probleme grave de sănătate.

Pe 27 ianuarie 2022 s-a trezit din comă şi, în cele din urmă, a ajuns acasă. Le-a transmis un mesaj fanilor care au donat sânge şi s-au îngrozit în toată perioada în care el s-a aflat în comă.

“În urmă cu 99 de zile eram un tip normal, cu vise și speranțe și planuri de viitor. Toată viața am fost activ, sportiv, dar și pofticios. Credeam că doar cele câteva kilograme în plus pe care le aveam erau singura mea problemă. Am ales cea mai ‘simplă’ și ‘la modă’ metodă de slăbire: gastric sleeve (operație de micșorare a stomacului).

Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație! Daniel Onoriu: „Nu ştiu a cui a fost vina” Un simplu scroll pe Facebook și o reclamă la o clinică mi-a captat atenția. Următoarea zi, aveam și programare stabilită acolo. Se pare că hotărârile de moment nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte! Pe lângă faptul că plătești cu sume mari de bani, poți să plătești chiar și cu viața! Nu știu a cui a fost vina! A mea, că am avut încredere sau a medicului ce m-a operat (măcelărit). Azi sunt aici! Printre voi: familie, prieteni, oameni! Azi și mereu am să vă mulțumesc! Pentru susținerea voastră în rugăciuni și gânduri bune. Pentru că ați mers și donat sânge, pentru că v-ați interesat de starea mea de sănătate! Ce vă doresc? Să nu treceți prin ce am trecut eu și familia mea și multă sănătate!”, transmitea Daniel Onoriu pe contul său de Facebook.

