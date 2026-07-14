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Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon

Antena Sport Publicat: 14 iulie 2026, 14:25

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Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon
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Simona Halep și Dorin Mateiu / Profimedia

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Simona Halep i-a oferit un răspuns în mediul online lui Ion Țiriac Junior, după ce acesta lăudase apariția ei în loja regală de la Wimbledon la finala feminină a turneului dintre Linda Noskova și Karolina Muchova. Surprinsă lângă personaje precum prințesa Kate Middleton, Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova sau Petra Kvitova, fosta tenismenă română s-a afișat alături de iubitul ei, Dorin Mateiu.

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Simona Halep și-a făcut sâmbătă apariția la finala feminină de la Wimbledon câștigată de Linda Noskova, însă nu asta a atras atenția publicului neapărat, ci persoana care se afla lângă dubla campioană de Grand Slam. “Simo” nu s-a mai abținut și a mers în loja regală alături de noul ei iubit, Dorin Mateiu, un om de afaceri care este cu 24 de ani mai în vârstă decât fostul lider mondial.

Halep a venit cu replica pentru Ion Țiriac junior

Alături de cei doi, în spațiul VIP de la All England Club s-au regăsit nume mari din “sportul alb”, dar și prințesa Kate Middleton, aspect ce l-a făcut pe Alexandru Ion Țiriac, fiul fostului tenismen, să se arate impresionat de galeria selectă în care a fost surprinsă românca.

Prea cool, prea elegant. Două rivale şi o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reuşit”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe contul său de Instagram.

Recent a venit și replica Simonei Halep, care tot pe rețelele sociale a transmis următorul mesaj: “Și nu aș putea să fiu mai mândră de atât“.

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Cine este Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep

Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.

Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.

În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.

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“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.

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