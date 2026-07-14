Simona Halep i-a dat replica fiului lui Ion Țiriac după ce s-a afișat alături de noul iubit în loja regală de la Wimbledon

Simona Halep i-a oferit un răspuns în mediul online lui Ion Țiriac Junior, după ce acesta lăudase apariția ei în loja regală de la Wimbledon la finala feminină a turneului dintre Linda Noskova și Karolina Muchova. Surprinsă lângă personaje precum prințesa Kate Middleton, Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova sau Petra Kvitova, fosta tenismenă română s-a afișat alături de iubitul ei, Dorin Mateiu.

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Simona Halep și-a făcut sâmbătă apariția la finala feminină de la Wimbledon câștigată de Linda Noskova, însă nu asta a atras atenția publicului neapărat, ci persoana care se afla lângă dubla campioană de Grand Slam. “Simo” nu s-a mai abținut și a mers în loja regală alături de noul ei iubit, Dorin Mateiu, un om de afaceri care este cu 24 de ani mai în vârstă decât fostul lider mondial.

Halep a venit cu replica pentru Ion Țiriac junior

Alături de cei doi, în spațiul VIP de la All England Club s-au regăsit nume mari din “sportul alb”, dar și prințesa Kate Middleton, aspect ce l-a făcut pe Alexandru Ion Țiriac, fiul fostului tenismen, să se arate impresionat de galeria selectă în care a fost surprinsă românca.

“Prea cool, prea elegant. Două rivale şi o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reuşit”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe contul său de Instagram.

Recent a venit și replica Simonei Halep, care tot pe rețelele sociale a transmis următorul mesaj: “Și nu aș putea să fiu mai mândră de atât“.