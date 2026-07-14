Cine va transmite semifinalele Franţa – Spania şi Anglia – Argentina şi marea finală a Campionatului Mondial

Campionatul Mondial 2026 a ajuns la faza semifinalelor, acolo unde se vor întâlni cele mai tari echipe ale lumii, Franţa – Spania şi Anglia -Argentina. Meciurile vor fi exclusiv în Universul Antena.

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Cine va transmite semifinalele şi finalele Campionatului Mondial

Marţi vom avea parte de Franţa – Spania. Partida va avea loc la ora 22:00 şi va fi transmisă pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Miercuri, tot de la 22:00, se vor întâlni Anglia şi Argentina, de asemenea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ultimele două meciuri de la acest Campionat Mondial, finala mică şi marea finală, vor fi tot pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, sâmbătă spre duminică, de la miezul nopţii, respectiv duminică, de la ora 22:00.

Când e joacă semifinalele Campionatului Mondial

Franţa – Spania – marţi, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY

Anglia – Argentina – miercuri, ora 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY

Cele mai bune 4 echipe din clasamentul FIFA luptă pentru trofeu

La momentul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului Mondial, în decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.

Restricţiile tragerii la sorţi au “ajutat” ca cele mai bune echipe ale acelui moment, Spania şi Argentina, să nu se poată întâlni decât în finală. Mai mult, fiecare dintre cele patru echipe a fost pe câte un sfert diferit.