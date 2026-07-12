Încă un selecţioner e OUT, după eliminarea de la Campionatul Mondial. Pleacă după aproape doi ani

Pape Thiaw a fost demis din funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Senegalului, eliminată în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică Federaţia senegaleză de fotbal (FSF), citată de AFP.
“La capătul unei reuniuni a Comitetului executiv (al FSF) s-a decis iniţierea procedurii de încetare a mandatului selecţionerului naţional Pape Thiaw, precum şi a întregului staff tehnic”, a scris federaţia de la Dakar într-un comunicat, adăugând că preşedintele FSF, Abdoulaye Fall, va susţine luni o conferinţă de presă pentru a explica motivele acestei decizii şi a discuta despre viitor.
Pape Thiaw, OUT de la naţionala Senegalului, după eliminarea de la Mondial
Thiaw, în vârstă de 45 de ani, aflat în funcţie de la finele anului 2024, plăteşte preţul unei Cupe Mondiale dezamăgitoare, la care “Leii din Teranga” au pierdut de două ori în faza grupelor, în faţa Franţei (1-3) şi Norvegiei (2-3), înaintea unei victorii clare în faţa Irakului (5-0).
Senegalezii au fost apoi eliminaţi de Belgia în optimile de finală, pierzând cu scorul de 3-2 după prelungiri, după ce au condus cu 2-0 până în minutul 86.
Senegalul ajunsese în optimile de finală la ediţia precedentă, disputată în urmă cu patru ani în Qatar, şi a participat anul acesta la a patra Cupă Mondială din istoria sa.
Sub conducerea lui Pape Thiaw, selecţionata Senegalului a câştigat finala Cupei Africii pe Naţiuni în luna ianuarie, înainte de a fi deposedată de coroana continentală la masa verde, în favoarea Marocului, gazda competiţiei, în urma unui meci haotic.
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