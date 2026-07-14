Scandal după Cupa Mondială! Preşedintele a acuzat medicul naţionalei că nu are pregătirea necesară: “S-a format ca ginecolog”

Medicul selecţionatei Senegalului nu avea pregătirea de specialitate necesară pentru a sprijini lotul în timpul Cupei Mondiale din America de Nord, a declarat preşedintele Federaţiei de fotbal de la Dakar, care a făcut bilanţul unei campanii dezamăgitoare, informează Reuters.
Medicul echipei s-a “format ca ginecolog”, iar problema a fost descoperită târziu şi a stârnit îngrijorarea jucătorilor cu privire la nivelul de asistenţă medicală disponibil, a declarat conducătorul federaţiei, Abdoulaye Fall, într-o conferinţă de presă.
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Senegal, un nou scandal după Cupa Mondială
“Pe baza feedback-ului pe care l-am primit, jucătorii nu au fost suficient de liniştiţi cu privire la sprijinul acordat de el”, a spus Fall.
Federaţia a solicitat expertiză medicală suplimentară pentru a linişti lotul, a adăugat el.
“A trebuit să găsim expertiză convingătoare pentru ca ei să se simtă liniştiţi, deoarece sănătatea este mai presus de orice”, a afirmat Fall.
Asociaţia senegaleză de medicină sportivă a respins acuzaţiile ca fiind “nefondate şi defăimătoare” într-un comunicat emis luni seară.
Se menţionează că medicul echipei, Abderahmane Fediore, deţine o diplomă de specialist în medicină sportivă şi biologie sportivă de la facultatea de medicină a Universităţii Cheikh Anta Diop.
Anterior, el a condus departamentul de fizioterapie de la Spitalul Fann şi a lucrat ca medic al echipei Senegalului din 2017, inclusiv la trei Cupe Mondiale şi cinci Cupe ale Africii pe Naţiuni.
Federaţia senegaleză l-a concediat sâmbătă pe antrenorul Pape Bouna Thiaw, spunând că rezultatele de la Cupa Mondială necesită o schimbare la nivelul echipei naţionale.
Senegalul spera să lupte pentru trofeu la Cupa Mondială, după ce a învins Marocul în finala Cupei Africii pe Naţiuni din ianuarie, dar a avut un turneu dezamăgitor.
“Leii din Teranga” au pierdut primele două meciuri din grupă în faţa Franţei şi Norvegiei, iar apoi s-au înclinat în şaisprezecimile de finală în faţa Belgiei (scor 2-3, după prelungiri), în condiţiile în care conduceau cu 2-0 cu cinci minute înainte de finalul timpului regulamentar.
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