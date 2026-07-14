Scandal după Cupa Mondială! Preşedintele a acuzat medicul naţionalei că nu are pregătirea necesară: “S-a format ca ginecolog”

Medicul selecţionatei Senegalului nu avea pregătirea de specialitate necesară pentru a sprijini lotul în timpul Cupei Mondiale din America de Nord, a declarat preşedintele Federaţiei de fotbal de la Dakar, care a făcut bilanţul unei campanii dezamăgitoare, informează Reuters.

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Medicul echipei s-a “format ca ginecolog”, iar problema a fost descoperită târziu şi a stârnit îngrijorarea jucătorilor cu privire la nivelul de asistenţă medicală disponibil, a declarat conducătorul federaţiei, Abdoulaye Fall, într-o conferinţă de presă.

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“Pe baza feedback-ului pe care l-am primit, jucătorii nu au fost suficient de liniştiţi cu privire la sprijinul acordat de el”, a spus Fall.

Federaţia a solicitat expertiză medicală suplimentară pentru a linişti lotul, a adăugat el.

“A trebuit să găsim expertiză convingătoare pentru ca ei să se simtă liniştiţi, deoarece sănătatea este mai presus de orice”, a afirmat Fall.