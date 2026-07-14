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Probleme în paradis! Echipa lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu o criză financiară

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 12:30

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Probleme în paradis! Echipa lui Cristiano Ronaldo se confruntă cu o criză financiară

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Al Nassr tocmai a câştigat campionatul în Arabia Saudită la finalul sezonului trecut, dar situaţia la echipa lui Cristiano Ronaldo este complicată. Clubul se confruntă cu probleme financiare care pot da peste cap serios echipa în privinţa debutului noului sezon.

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Potrivit goal.com, care citează presa din Arabia Saudită, problemele financiare au ieşit la iveală pe durata pauzei competiţionale.

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, are probleme financiare

Sursa mai sus menţionată susţine că mai mulţi jucători din prima echipă a lui Al Nassr au primit parţial salariile pentru luna iunie, iar clubul caută soluţii pentru a găsi bani pentru efectuarea restului plăţilor. Această situaţie pune un mare semn de întrebare în privinţa întăririi lotului pentru noul sezon.

Din cauza lipsei banilor, activităţile în ceea ce priveşte recrutarea jucătorilor au fost suspendate. Clubul este în căutarea unui mijlocaş, după plecarea lui Marcelo Brozovic. Pentru Ange Postecoglou, noul antrenor de la Al Nassr, găsirea unui mijlocaş este o prioritate înaintea noului sezon.

Presa din Arabia Saudită susţine că Al Nassr riscă să înceapă sezonul cu un lot incomplet, ceea ce va face ca misiunea fostului antrenor al lui Tottenham să fie dificilă încă din startul mandatului.

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Sezonul trecut, Al Nassr a cucerit pe plan intern titlul în Arabia Saudită după o pauză de şapte ani, dar a pierdut finala continentală din Liga Campionilor Asiei 2, în faţa japonezilor de la Gamba Osaka, scor 0-1.

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