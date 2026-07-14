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Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale | Cine cântă, cât durează și obiectivul de a strânge 100 de milioane $

Andrei Nicolae Publicat: 14 iulie 2026, 13:06

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Show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale | Cine cântă, cât durează și obiectivul de a strânge 100 de milioane $

Shakira, în timpul ceremoniei de deschidere de la Cupa Mondială / Profimedia

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Finala Cupei Mondiale este la câteva zile distanță, iar implicit extrem de aproape este și primul show din istorie de la pauza unui astfel de meci de la turneul final. Artiști precum Madonna, Shakira și Justin Bieber vor urca pe scenă pe stadionul din New York New Jersey și vor contribui la inițiativa celor de la FIFA de a strânge 100 de milioane de dolari pentru o cauză nobilă.

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Cele două finaliste de la Cupa Mondială încă sunt sub semnul întrebării, însă un aspect care se știa despre ultimul act de dinainte de startul turneului se leagă de show-ul din pauza meciului de pe 19 iunie, de la ora 22:00. Atmosfera electrizantă va fi întreținută atât de cei care sunt catalogați drept artiști principali, cât și de numele adăugate recent de FIFA pe listă.

Artiștii principali de la show-ul din pauza finalei Cupei Mondiale

Întregul concert de la New York New Jersey curatoriat de către Chris Martin, solistul celor de la Coldplay. Pe lista artiștilor principali se află trei nume celebre din America, respectiv Madonna, Shakira și Justin Bieber, precum și o trupă de K-Pop, mai exact BTS.

Show-ul nu va fi asigurat doar de cei menționați anterior, pentru că pe scenă vor fi prezenți și alți artiști, după cum urmează:

  • Burna Boy – artistul nigerian cunoscut pentru imnul Cupei Mondiale “Dai Dai”, pe care îl cântă alături de Shakira;
  • Gustavo Dudamel – un dirijor venezuelean și Director de Muzică și Artă la Filarmonica din New York;
  • Corul PS 22 – un cor de școală primară care va cânta alături de Coldplay;

Show-ul de la finala Cupei Mondiale va dura 11 minute, astfel încât pauza să dureze aproximativ 15 minute în total.

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100 de milioane de dolari, obiectivul pus de FIFA pentru donații la show-ul de la finală

Evenimentul de pe 19 iunie nu are ca scop doar să bucure publicul, pentru că acesta va susține și Fondul Global FIFA pentru Educația Cetățenilor, o inițiativă menită să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educație de calitate și la oportunități de fotbal pentru copiii din toată lumea.

Până acum s-au strâns deja 50 de milioane de dolari, sumă care include câte un dolar pus deoparte pentru fiecare bilet vândut la această ediție de World Cup.

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