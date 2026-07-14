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“Cutremur” la CFR Cluj! Ardelenii, în mare pericol să fie excluși din cupele europene. Luptă contra-cronometru

Andrei Nicolae Publicat: 14 iulie 2026, 13:41

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Cutremur la CFR Cluj! Ardelenii, în mare pericol să fie excluși din cupele europene. Luptă contra-cronometru

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

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CFR Cluj e posibil să fie exclusă din cupele europene dacă nu achită până pe 15 iulie suma de 1,4 milioane de euro. Vestea vine ca un “cutremur” pentru formația din Gruia, care pe data de 23 iulie ar fi trebuit să debuteze în preliminariile Conference League.

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CFR a avut de-a lungul sezonului trecut probleme de ordin financiar, însă patronul Ioan Varga a oferit mereu asigurări că toate impedimentele se vor rezolva. Acum, cu puțin timp înainte ca “feroviarii” să înceapă sezonul, aceștia au primit un avertisment care îi plasează într-o cursă contra-cronometru.

1,4 milioane de euro la UEFA sau excludere din cupele europene. În ce situație a ajuns CFR

Potrivit gsp.ro, CFR trebuie să achite suma de 1,4 milioane de euro pentru a nu fi exclusă din cupele europene. În prezent, formația din Gruia se află sub monitorizarea celor de la UEFA și la data de 15 iulie nu trebuie să aibă nicio datorie.

Dacă forul european detectează că sunt probleme la club, atunci sancțiunea este una clară în privința CFR-ului, eliminarea din preliminariile Conference League.

Clujenii au ajuns în această situație critică din cauza datoriilor acumulate în sezonul precedent, iar în prezent sunt sub supravegherea UEFA. Din cauza acestei situații, dacă echipa din Gruia acumulează datorii, iar suma nu e achitată până la termenul limită, atunci e exclusă din competiții.

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Din cauza unor circumstanțe agravante, și anume recidiva și/sau existența unor datorii restante de peste 90 de zile, următoarele cluburi au primit, de asemenea, o sancțiune de excludere cu suspendare din următoarea competiție UEFA pentru care se vor califica: CFR 1907 Cluj (România) și FC Ballkani (Kosovo). Excluderea este suspendată pe o perioadă de probă de două sezoane și va fi pusă în aplicare doar dacă cluburile vor avea datorii restante în sezoanele 2026/27 și 2027/28“, se arată în comunicatul UEFA.

Conform sursei citate anterior, Varga a oferit ca și în cazurile precedente că situația se va remedia și că CFR nu va ajunge în situația de a nu mai putea juca în preliminariile Conference League.

După ce au terminat sezonul pe locul 3, “feroviarii” s-au calificat în turul 2 Conference League, unde urmează să dea peste câștigătoarea “dublei” dintre Alashkert și Yelimay Semey. Turul ar urma să aibă loc pe 23 iulie, iar returul pe 30 iulie.

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