Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul

Fiul lui Ion Ţiriac a reacţionat, după ce Simona Halep s-a afişat alături de noul iubit, în loja regală de la Wimbledon. Fostul lider WTA nu s-a mai ascuns şi a avut prima prezenţă publică alături de milionarul Dorin Mateiu.
Simona Halep şi Dorin Mateiu au fost surpinşi şi în vacanţă în Mykonos, în această vară. Cei doi şi-au ţinut relaţia departe de lumina reflectoarelor, până la finala feminină de la Wimbledon, unde au mers împreună.
Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală de la Wimbledon
Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep în loja regală de la Wimbledon, lângă prinţesa Kate Middleton şi lângă Maria Sharapova, şi a transmis un mesaj scurt. Alexandru Ion Ţiriac s-a arătat impresionat de faptul că “Simo” a putut sta într-o galerie atât de selectă, pe cea mai prestigioasă arenă de tenis din lume.
“Prea cool, prea elegant. Două rivale şi o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reuşit”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe contul său de Instagram.
Simona Halep a postat şi ea un mesaj, după ce a asistat, alături de noul iubit, la finala câştigată de Linda Noskova la Wimbledon: “Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a transmis Halep, pe reţelele de socializare.
Cine este Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
- Încă un selecţioner e OUT, după eliminarea de la Campionatul Mondial. Pleacă după aproape doi ani
- Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!
- Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară
- Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
- (P) Cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial 2026, din grupe până în sferturi