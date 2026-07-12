Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul

Fiul lui Ion Ţiriac a reacţionat, după ce Simona Halep s-a afişat alături de noul iubit, în loja regală de la Wimbledon. Fostul lider WTA nu s-a mai ascuns şi a avut prima prezenţă publică alături de milionarul Dorin Mateiu.

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Simona Halep şi Dorin Mateiu au fost surpinşi şi în vacanţă în Mykonos, în această vară. Cei doi şi-au ţinut relaţia departe de lumina reflectoarelor, până la finala feminină de la Wimbledon, unde au mers împreună.

Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală de la Wimbledon

Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep în loja regală de la Wimbledon, lângă prinţesa Kate Middleton şi lângă Maria Sharapova, şi a transmis un mesaj scurt. Alexandru Ion Ţiriac s-a arătat impresionat de faptul că “Simo” a putut sta într-o galerie atât de selectă, pe cea mai prestigioasă arenă de tenis din lume.

“Prea cool, prea elegant. Două rivale şi o regină în cel mai unic cadru din lume. Simona Halep, ai reuşit”, a transmis Alexandru Ion Ţiriac, pe contul său de Instagram.

Simona Halep a postat şi ea un mesaj, după ce a asistat, alături de noul iubit, la finala câştigată de Linda Noskova la Wimbledon: “Mulțumesc, Wimbledon, pentru această zi memorabilă și pentru încă o experiență de neuitat. Să fiu parte din acest club și să mă întorc aici ca membru reprezintă o onoare mai presus de cuvinte. Wimbledon va avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a transmis Halep, pe reţelele de socializare.