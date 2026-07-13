Cum a făcut iubitul Simonei Halep dintr-o singură mişcare aproape toţi banii câştigaţi în carieră din tenis de campioana noastră

Simona Halep (34 de ani) a făcut o avere din tenis. Dublă câştigătoare de Grand Slam şi fost număr unu mondial, campioana noastră a câştigat doar din turnee peste 40 de milioane de dolari.

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Românca se află în topul jucătoarelor cu cei mai mulţi bani făcuţi în urma cecurilor primit la turneele câştigate, fiind depăşită în istorie doar de Serena Williams (94,8), Venus Williams (42,6) şi Iga Swiatek (42).

Lovitura dată de Dorin Mateiu în 2017

Dorin Mateiu (58 de ani), milionarul celebru alături de care s-a afişat Simona Halep chiar şi în loja regală de la Wimbledon, a pus mâna pe o sumă asemănătoare dintr-o singură tranzacţie.

În 2017, omul de afaceri poreclit “regele mezelurilor” a vândut producătorii de mezeluri Elite şi Vericom unui gigant american, Smithfield Foods, controlat de chinezii de la WH. În urma acestei tranzacţii, Mateiu a câştigat un pic peste 35 de milioane de dolari, susţinea la vremea respectivă ZF.

Ulterior, Mateiu a ales să investească în imobiliare şi a ajuns să aibă acum o avere estimată la 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.