Sorana Cîrstea, declarație fără precedent pentru iubitul ei, după ce a trăit „săptămâna vieții”: „Nimeni nu mai credea” - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit o scurtă declarație despre iubitul ei, după succesul uriaș de la Transylvania Open. Românca de 35 de ani a câștigat turneul de 250 de puncte WTA de la Cluj, după ce a învins-o în două seturi în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.
Imediat după ce meciul s-a încheiat, Sorana Cîrstea a mers în fața unei tribune și l-a căutat cu privirile pe iubitul ei, anume fiul lui Ion Țiriac. Alexandru Ion Țiriac a coborât și a dat mâna cu sportiva, după victoria formidabilă a acesteia.
Sorana Cîrstea, declarație fără precedent pentru iubitul ei, după „săptămâna vieții” la Cluj
Sorana Cîrstea a purtat un discurs și le-a transmis fanilor că a trăit „săptămâna vieții” la Cluj, mulțumindu-le pentru întreaga susținere arătată pe parcursul turneului Transylvania Open.
Ulterior, românca a ținut să-i transmită un mesaj și lui Alexandru Ion Țiriac. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, însă și-au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, astfel că mesajul transmis de Sorana Cîrstea este unul rar.
Sorana i-a mulțumit iubitului ei pentru faptul că a susținut-o în momentele dificile, amintind și de sprijinul primit din partea lui Ion Țiriac, pe parcursul carierei.
„Îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Domnului Țiriac, pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat”, a declarat Sorana Cîrstea, după succesul de la Transylvania Open, conform sport.ro.
