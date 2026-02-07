Sorana Cîrstea, declarație fără precedent pentru iubitul ei, după ce a trăit „săptămâna vieții”: „Nimeni nu mai credea” - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 7 februarie 2026, 18:38

Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026/ Profimedia

Sorana Cîrstea a oferit o scurtă declarație despre iubitul ei, după succesul uriaș de la Transylvania Open. Românca de 35 de ani a câștigat turneul de 250 de puncte WTA de la Cluj, după ce a învins-o în două seturi în finală pe Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2.  

Imediat după ce meciul s-a încheiat, Sorana Cîrstea a mers în fața unei tribune și l-a căutat cu privirile pe iubitul ei, anume fiul lui Ion Țiriac. Alexandru Ion Țiriac a coborât și a dat mâna cu sportiva, după victoria formidabilă a acesteia. 

Sorana Cîrstea, declarație fără precedent pentru iubitul ei, după „săptămâna vieții” la Cluj 

Sorana Cîrstea a purtat un discurs și le-a transmis fanilor că a trăit „săptămâna vieții” la Cluj, mulțumindu-le pentru întreaga susținere arătată pe parcursul turneului Transylvania Open. 

Ulterior, românca a ținut să-i transmită un mesaj și lui Alexandru Ion Țiriac. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, însă și-au păstrat relația departe de lumina reflectoarelor, astfel că mesajul transmis de Sorana Cîrstea este unul rar. 

Sorana i-a mulțumit iubitului ei pentru faptul că a susținut-o în momentele dificile, amintind și de sprijinul primit din partea lui Ion Țiriac, pe parcursul carierei. 

Îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Domnului Țiriac, pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat”, a declarat Sorana Cîrstea, după succesul de la Transylvania Open, conform sport.ro. 

Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea este iubita lui Alexandru Ion Țiriac
