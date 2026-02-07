Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit” - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit prima reacție, după ce a triumfat la Transylvania Open. Românca de 35 de ani s-a impus în două seturi în finala cu Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2, cucerind al patru trofeu din carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Simona Halep a fost invitată pe teren. Fostul lider WTA i-a oferit trofeul Soranei Cîrstea, cele două îmbrățisându-se, înainte ca „Sori” să-i mulțumească public fostei sportive.

Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open

În startul discursului său, Sorana Cîrstea a transmis că i-a fost îndeplinit un vis, prin faptul că Simona Halep i-a oferit trofeul la Transylvania Open. Românca le-a mulțumit celor din cadrul turneului de la Cluj, mărturisind că succesul este unul dintre cele mai importante din întreaga ei carieră.

„Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, e un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Apoi, voi începe cu dumneavoastră. Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul vostru mi-a dat aripi. Ați fost absolut minunați. Am spus că joc de la patru ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare încurajare, toate amintirile vor sta cu mine pentru tot restul vieții.

Ema, știu că înțelegi și româna, sper că vei reveni la Cluj și vei ridica acest trofeu într-o zi.