Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit” - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit”

Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit”

Viviana Moraru Publicat: 7 februarie 2026, 18:21

Comentarii
Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: E un vis împlinit”

Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026/ Profimedia

Sorana Cîrstea a oferit prima reacție, după ce a triumfat la Transylvania Open. Românca de 35 de ani s-a impus în două seturi în finala cu Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2, cucerind al patru trofeu din carieră. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Simona Halep a fost invitată pe teren. Fostul lider WTA i-a oferit trofeul Soranei Cîrstea, cele două îmbrățisându-se, înainte ca „Sori” să-i mulțumească public fostei sportive.  

Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open 

În startul discursului său, Sorana Cîrstea a transmis că i-a fost îndeplinit un vis, prin faptul că Simona Halep i-a oferit trofeul la Transylvania Open. Românca le-a mulțumit celor din cadrul turneului de la Cluj, mărturisind că succesul este unul dintre cele mai importante din întreaga ei carieră. 

Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, e un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Apoi, voi începe cu dumneavoastră. Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul vostru mi-a dat aripi. Ați fost absolut minunați. Am spus că joc de la patru ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare încurajare, toate amintirile vor sta cu mine pentru tot restul vieții.  

Ema, știu că înțelegi și româna, sper că vei reveni la Cluj și vei ridica acest trofeu într-o zi.  

Reclamă
Reclamă

Aș vrea să mulțumesc echipei mele, antrenorul meu e cu mine. Atât el, cât și Adrian Cruciat fac o echipă extraordinară, sunt extrem de încântată că pot să mă retrag alături de voi în acest final de an. Mi-am dorit să mă retrag cu o echipă 100% românească. Fizioterapeutul meu Andrei, care suferă la fiecare meci. Familiei mele, părinților mei care sunt aici azi, atât mama, cât și tata. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat viața ca eu să fiu aici azi, acest titlu e pentru voi. Îl am aici și pe fratele meu.

Îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Domnului Țiriac, pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat. Vreau să-i mulțumesc și directorului de turneu, e cel mai bun turneu de 250 de puncte din lume, pentru noi, româncele, e o mândrie să avem acest turneu în țară. Le mulțumesc tuturor pentru efort, e o săptămână extraordinară, felicitări pentru tot ce faceți pentru tenisul românesc”, a declarat Sorana Cîrstea, după ce a câștigat Transylvania Open, conform sport.ro. 

Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Observator
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
Fanatik.ro
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
21:26
LIVE TEXTCFR Cluj – U Cluj 3-1. Derby încins în Gruia pentru play-off. Lukic a lovit bara
21:04
Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan LIVE VIDEO (11:40). Românca luptă pentru finala de la Europe Top 16 Cup
20:57
Valentin Creţu, locul 13 după primele două manşe în proba individuală de sanie la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
20:40
Cele două transferuri pregătite de Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Asta trebuie să știe suporterii”
20:25
Arsenal – Sunderland 3-0. “Tunarii” lui Mikel Arteta leagă două victorii în Premier League pentru prima oară în 2026
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Mădălin Pîrvulescu e gata pentru orice luptă mare
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 5 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 6 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”