Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open: „E un vis împlinit” - Antena Sport

Sorana Cîrstea a oferit prima reacție, după ce a triumfat la Transylvania Open. Românca de 35 de ani s-a impus în două seturi în finala cu Emma Răducanu, scor 6-0, 6-2, cucerind al patru trofeu din carieră.
După meci, Simona Halep a fost invitată pe teren. Fostul lider WTA i-a oferit trofeul Soranei Cîrstea, cele două îmbrățisându-se, înainte ca „Sori” să-i mulțumească public fostei sportive.
Sorana Cîrstea, mesaj pentru Simona Halep după succesul de la Transylvania Open
În startul discursului său, Sorana Cîrstea a transmis că i-a fost îndeplinit un vis, prin faptul că Simona Halep i-a oferit trofeul la Transylvania Open. Românca le-a mulțumit celor din cadrul turneului de la Cluj, mărturisind că succesul este unul dintre cele mai importante din întreaga ei carieră.
„Vreau să-i mulțumesc Simonei pentru acest premiu, e un vis împlinit să primesc această cupă de la ea. Apoi, voi începe cu dumneavoastră. Mi-ați făcut cea mai frumoasă săptămână a vieții, suportul vostru mi-a dat aripi. Ați fost absolut minunați. Am spus că joc de la patru ani, dar o săptămână ca aceasta nu am trăit niciodată. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare încurajare, toate amintirile vor sta cu mine pentru tot restul vieții.
Ema, știu că înțelegi și româna, sper că vei reveni la Cluj și vei ridica acest trofeu într-o zi.
Aș vrea să mulțumesc echipei mele, antrenorul meu e cu mine. Atât el, cât și Adrian Cruciat fac o echipă extraordinară, sunt extrem de încântată că pot să mă retrag alături de voi în acest final de an. Mi-am dorit să mă retrag cu o echipă 100% românească. Fizioterapeutul meu Andrei, care suferă la fiecare meci. Familiei mele, părinților mei care sunt aici azi, atât mama, cât și tata. Vă mulțumesc că v-ați sacrificat viața ca eu să fiu aici azi, acest titlu e pentru voi. Îl am aici și pe fratele meu.
Îi mulțumesc prietenului meu, care a crezut în mine când eu nu mai credeam. Domnului Țiriac, pentru suportul din ultimii ani și pentru modul în care m-a încurajat. Vreau să-i mulțumesc și directorului de turneu, e cel mai bun turneu de 250 de puncte din lume, pentru noi, româncele, e o mândrie să avem acest turneu în țară. Le mulțumesc tuturor pentru efort, e o săptămână extraordinară, felicitări pentru tot ce faceți pentru tenisul românesc”, a declarat Sorana Cîrstea, după ce a câștigat Transylvania Open, conform sport.ro.
