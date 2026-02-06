Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol - Antena Sport

Home | Diverse | Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
Foto

Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol

Publicat: 6 februarie 2026, 13:36

Comentarii
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol
galerie foto Galerie (61)

Arpad Paszkany şi Antonela Pătruţ/ Instagram

S-a aflat unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Arpas Paszkany a fost dat de gol de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, Antonela Pătruţ.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antonela Pătruţ a transmis că îşi împarte timpul, alături de partenerul ei, între Marbella, Budapesta, Italia şi Malta, în funcţie de fiecare perioadă a anului.

Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română

Astfel, după ce a renunţat la cetăţenia română, Arpad Paszkany a ajuns să locuiască în nu mai puţin de patru ţări. Antonela Pătruţ a dezvăluit că ea îşi menţine legătura şi cu România, în ciuda schimbărilor constante de loc.

“În acest moment, viața mea este destul de dinamică. Îmi împart timpul între mai multe locuri, în special Budapesta, Marbella, Malta și Italia, în funcție de perioadă și de proiectele pe care le am.

M-am obișnuit cu ideea de mobilitate și cu faptul că pot avea mai multe „puncte de echilibru”, fără să simt nevoia să mă definesc printr-un singur loc. Legătura mea cu România rămâne una firească și constantă, dincolo de orice schimbare de loc“, a declarat Antonela Pătruţ, conform click.ro.

Reclamă
Reclamă

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română

Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.

În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.

Paszkany a divorțat de Anamaria Feher la sfârșitul anului 2023, după o căsnicie de 7 ani, iar la jumătate de an de la acel moment a făcut publică relația cu Antonela Pătruț.

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Reclamă
Antonela Pătruţ şi Arpad Paszkany
+(61)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Observator
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
Fanatik.ro
Cum erau furate datele românilor pe site-ul lui Călin Georgescu. Judecătorii descriu mecanismul: detalii din dosar
16:25
OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua
16:24
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România
16:23
Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând
16:07
FC Argeș – Hermannstadt LIVE SCORE (17:00). Echipele de start. Ce se întâmplă cu Dennis Politic
15:55
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
15:47
Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: “Aşteaptă răspunsul lor”
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și