Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Iubita cu 24 de ani mai tânără l-a dat de gol - Antena Sport

S-a aflat unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română. Arpas Paszkany a fost dat de gol de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, Antonela Pătruţ.
Antonela Pătruţ a transmis că îşi împarte timpul, alături de partenerul ei, între Marbella, Budapesta, Italia şi Malta, în funcţie de fiecare perioadă a anului.
Unde a ajuns să locuiască milionarul care a renunţat la cetăţenia română
Astfel, după ce a renunţat la cetăţenia română, Arpad Paszkany a ajuns să locuiască în nu mai puţin de patru ţări. Antonela Pătruţ a dezvăluit că ea îşi menţine legătura şi cu România, în ciuda schimbărilor constante de loc.
“În acest moment, viața mea este destul de dinamică. Îmi împart timpul între mai multe locuri, în special Budapesta, Marbella, Malta și Italia, în funcție de perioadă și de proiectele pe care le am.
M-am obișnuit cu ideea de mobilitate și cu faptul că pot avea mai multe „puncte de echilibru”, fără să simt nevoia să mă definesc printr-un singur loc. Legătura mea cu România rămâne una firească și constantă, dincolo de orice schimbare de loc“, a declarat Antonela Pătruţ, conform click.ro.
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română
Arpad Paszkany a renunţat la cetăţenia română după ce i-a cedat acţiunile clubului CFR Cluj lui Neluţu Varga. Paszkany a preluat clubul din Gruia în 2002 şi a părăsit formaţia cu care a cucerit numeroase trofee în iulie 2018.
În perioada în care Paszkany a fost patronul lui CFR Cluj, echipa ardeleană a cucerit 4 titluri în Liga 1: în 2008, 2010, 2012 şi 2018. Totodată, ardelenii au câştigat şi 4 Cupe ale României, în 2008, 2009, 2010 şi 2015.
Paszkany a divorțat de Anamaria Feher la sfârșitul anului 2023, după o căsnicie de 7 ani, iar la jumătate de an de la acel moment a făcut publică relația cu Antonela Pătruț.
