Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: "Suntem pregătiţi" - Antena Sport

Răzvan Burleanu a făcut un anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Preşedintele FRF a dezvăluit că selecţionerul este în continuare internat în spital, urmând să plece în străinătate pentru un control amănunţit.

Burleanu îşi doreşte ca “Il Luce” să stea pe banca României la barajul cu Turcia din martie. Acesta a mărturisit că în jurul datei de 20 februarie se va lua o decizie finală privind acest aspect, în funcţie de rezultatele analizelor selecţionerului.

Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională

Totodată, Răzvan Burleanu a fost întrebat dacă Gică Hagi ar putea fi selecţionerul României la barajul pentru World Cup 2026 cu turcii. Preşedintele FRF a transmis că are încredere deplină în Mircea Lucescu.

“Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.