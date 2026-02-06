Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: "Suntem pregătiţi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: “Suntem pregătiţi”

Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: “Suntem pregătiţi”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 14:11

Comentarii
Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: Suntem pregătiţi

Mircea Lucescu - Răzvan Burleanu / Colaj Profimedia

Răzvan Burleanu a făcut un anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Preşedintele FRF a dezvăluit că selecţionerul este în continuare internat în spital, urmând să plece în străinătate pentru un control amănunţit.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Burleanu îşi doreşte ca “Il Luce” să stea pe banca României la barajul cu Turcia din martie. Acesta a mărturisit că în jurul datei de 20 februarie se va lua o decizie finală privind acest aspect, în funcţie de rezultatele analizelor selecţionerului.

Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională

Totodată, Răzvan Burleanu a fost întrebat dacă Gică Hagi ar putea fi selecţionerul României la barajul pentru World Cup 2026 cu turcii. Preşedintele FRF a transmis că are încredere deplină în Mircea Lucescu.

“Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

Reclamă
Reclamă

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci, și care ne dorim să fie Mircea Lucescu, să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu.

(n.r. Hagi e o variantă?) Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu. Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială”, a declarat Răzvan Burleanu.

Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"Cu cât se vinde o casă aflată la marginea prăpastiei. Agenţie imobiliară: "O oportunitate rară"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Observator
O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro
Gigi Becali surprinde după FCSB – Botoșani 2-1. El este jucătorul căruia i-a dublat pe loc salariul
Fanatik.ro
Gigi Becali surprinde după FCSB – Botoșani 2-1. El este jucătorul căruia i-a dublat pe loc salariul
16:25
OFICIAL | Un jucător crescut de Real Madrid a plecat de la CFR Cluj, dar rămâne în Liga 1! Echipa unde va evolua
16:24
Simona Halep a vorbit deschis despre tenis, la un an de la retragere. Săgeți către sistemul din România
16:23
Revenire importantă în tabăra FCSB. Elias Charalambous se va baza pe el în curând
16:07
FC Argeș – Hermannstadt LIVE SCORE (17:00). Echipele de start. Ce se întâmplă cu Dennis Politic
15:55
Nicolae Stanciu a dezvăluit cum a decis să revină în China: “N-am mai văzut în viața mea așa ceva”
15:47
Ofertă pentru un jucător de la FCSB. Suma pe care o poate încasa Gigi Becali: “Aşteaptă răspunsul lor”
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 Daniel Bîrligea, “interzis” după FCSB – Botoşani 2-1. Ce s-a întâmplat la Arena Naţională
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer