Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională. Când se ia decizia finală: "Suntem pregătiţi" - Antena Sport

Răzvan Burleanu a făcut un anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei. Preşedintele FRF a dezvăluit că selecţionerul este în continuare internat în spital, urmând să plece în străinătate pentru un control amănunţit.
Burleanu îşi doreşte ca “Il Luce” să stea pe banca României la barajul cu Turcia din martie. Acesta a mărturisit că în jurul datei de 20 februarie se va lua o decizie finală privind acest aspect, în funcţie de rezultatele analizelor selecţionerului.
Răzvan Burleanu, anunţ despre înlocuirea lui Mircea Lucescu la naţională
Totodată, Răzvan Burleanu a fost întrebat dacă Gică Hagi ar putea fi selecţionerul României la barajul pentru World Cup 2026 cu turcii. Preşedintele FRF a transmis că are încredere deplină în Mircea Lucescu.
“Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.
În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.
În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci, și care ne dorim să fie Mircea Lucescu, să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu.
(n.r. Hagi e o variantă?) Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu. Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială”, a declarat Răzvan Burleanu.
