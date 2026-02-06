Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 10:36

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Un jucător a plecat de la Dinamo, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova de luni, din etapa a 26-a din Liga 1. Zeljko Kopic a decis să renunţe la Stipe Perica (30 de ani), cel adus în iarna trecută la formaţia din Ştefan cel Mare.

Stipe Perica nu a făcut parte din lotul lui Dinamo la ultimele două meciuri de Liga 1, cu Farul şi Petrolul. Atacantul a fost rezervă şi în primele partide ale anului, cu U Cluj şi Hermannstadt, în care a fost trimis în teren pe final.

Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: Zeljko Kopic a renunţat la Stipe Perica

Stipe Perica a ajuns la un acord cu şefii lui Dinamo pentru rezilierea contractului, notează sport.ro. “Câinii” sperau să-l vândă pe atacantul croat pe final de mercato, însă acesta a refuzat toate ofertele. În cele din urmă, vârful şi-a reziliat înţelegerea cu formaţia lui Kopic.

Stipe Perica, cotat la suma de 550.000 de euro, a marcat două goluri în cele 16 meciuri bifate pentru Dinamo în Liga 1, în acest sezon, reuşind să ofere şi două pase decisive. Atacantul a reuşit să puncteze în duelurile cu Unirea Slobozia şi Metaloglobus.

Andrei Nicolescu a oferit detalii, recent, despre situaţia lui Stipe Perica. Preşedintele “câinilor” a subliniat că atacantul s-a bucurat de toată susţinerea antrenorilor şi conducătorilor la Dinamo.

“Important este că el a fost tratat cu foarte multă încredere şi a avut toată susţinerea, cred că s-a bucurat de susţinerea noastră, a antrenorului, a staffului, a tuturor!

Cumva, relaţia s-a degradat în timp, nu a fost o chestiune peste noapte. Ţine foarte mult şi de modul în care vede el această problemă. Nu aş vrea să vorbesc foarte multe, mai sunt nişte întâlniri şi nu aş vrea să speculăm”, spunea Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

