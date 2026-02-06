Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova. Jucătorul la care a renunţat Zeljko Kopic - Antena Sport

Un jucător a plecat de la Dinamo, cu câteva zile înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova de luni, din etapa a 26-a din Liga 1. Zeljko Kopic a decis să renunţe la Stipe Perica (30 de ani), cel adus în iarna trecută la formaţia din Ştefan cel Mare.

Stipe Perica nu a făcut parte din lotul lui Dinamo la ultimele două meciuri de Liga 1, cu Farul şi Petrolul. Atacantul a fost rezervă şi în primele partide ale anului, cu U Cluj şi Hermannstadt, în care a fost trimis în teren pe final.

Plecare de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: Zeljko Kopic a renunţat la Stipe Perica

Stipe Perica a ajuns la un acord cu şefii lui Dinamo pentru rezilierea contractului, notează sport.ro. “Câinii” sperau să-l vândă pe atacantul croat pe final de mercato, însă acesta a refuzat toate ofertele. În cele din urmă, vârful şi-a reziliat înţelegerea cu formaţia lui Kopic.

Stipe Perica, cotat la suma de 550.000 de euro, a marcat două goluri în cele 16 meciuri bifate pentru Dinamo în Liga 1, în acest sezon, reuşind să ofere şi două pase decisive. Atacantul a reuşit să puncteze în duelurile cu Unirea Slobozia şi Metaloglobus.

Andrei Nicolescu a oferit detalii, recent, despre situaţia lui Stipe Perica. Preşedintele “câinilor” a subliniat că atacantul s-a bucurat de toată susţinerea antrenorilor şi conducătorilor la Dinamo.