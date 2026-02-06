Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu: "Ele au şanse mari" - Antena Sport

Închide meniul
Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu: "Ele au şanse mari"

Liga 1

Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu: “Ele au şanse mari”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 14:33

Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu: Ele au şanse mari

Miodrag Belodedici, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images

Miodrag Belodedici (61 de ani) a numit principalele favorite în lupta la titlu din Liga 1. Fostul internaţional consideră că Dinamo şi Rapid se vor duela pentru trofeul de campioană, în acest sezon.

Cele două rivale sunt la egalitate de puncte, după 25 de runde disputate. Lider este Universitatea Craiova, care are un punct avans faţă de Rapid şi Dinamo.

Miodrag Belodedici a numit principalele două favorite în lupta la titlu

Miodrag Belodedici consideră că Rapid şi Dinamo vor da bătălia finală pentru titlu, amintind şi de CFR Cluj, care a înregistrat şase victorii la rând în Liga 1. Fostul internaţional a transmis că în cazul calificării în play-off, echipa lui Daniel Pancu ar putea intra în lupta pentru cucerirea titlului.

“Craiova e acolo, joacă bine, se luptă, dar Dinamo este și ea o contracandidată, se luptă mult. Rapid se chinuie și încearcă să cucerească titlul după foarte mulți ani.

Eu cred că Dinamo are șanse mari la titlu și cred că și Rapid mai are. Între ele văd lupta. Acum și CFR Cluj a intrat în lupta asta, dar eu cred că lupta se va da între echipele din București”, a declarat Miodrag Belodedici, conform gsp.ro.

Clasamentul Ligii 1:

  • Universitatea Craiova, 49 p
  • Rapid, 48 p
  • Dinamo, 48 p
  • U Cluj, 42 p
  • FC Argeș, 40 p
  • Botoșani, 39 p
  • CFR Cluj, 38 p
  • UTA, 38 p
  • Oțelul, 37 p
  • FCSB, 37 p
  • Farul, 34 p
  • Petrolul, 24 p
  • Csikszereda, 22 p
  • Unirea Slobozia, 21 p
  • Hermannstadt, 17 p
  • Metaloglobus, 11 p
